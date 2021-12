Noche de Copa en Ibiza

De no haber viajado nunca a Ibiza, a hacerlo dos veces en un mes. El 4 de noviembre, la decimocuarta jornada de Liga sirvió un duelo inédito en Cam Misses entre el titular de ese campo, la UD Ibiza, y el CD Tenerife (0-0). Ahora, el equipo de Luis Miguel Ramis vuelve a la isla balear para enfrentarse al otro Ibiza, al Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas. El motivo, la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Los blanquiazules jugarán muy cerca de aquella vez; tanto, que el escenario será una de las canchas anexas a la principal, denominada Cam Misses III y con capacidad para mil espectadores.

Lo de que la Copa era un trayecto de corto recorrido para el Tenerife, una aventura decepcionante, quedó enterrado por la respuesta del equipo en las dos últimas ediciones. Hace dos temporadas superó al Mensajero y al Rayo Majadahonda para recibir en el Heliodoro a dos adversarios de Primera, el Valladolid, al que también ganó, y al Athletic, su techo en los octavos de final. En el ejercicio posterior, dejó en el camino al Sestao y al Castellón y cayó por 0-1 frente al Villarreal en un Rodríguez López sin público por razones sanitarias.

Ahora, el Tenerife, que tanto entusiasmo está despertando en la Liga, debuta en la Copa del Rey con la obligación de clasificarse. Se mide, a partido único y con la opción de que se alargue con una prórroga y una tanda de penaltis, a un oponente de inferior categoría.

El Islas Pitiusas es un club joven, fundado en 2012. Su corta vida se reduce a tres temporadas en Tercera, a partir de la 18/19, y a la actual en la Segunda RFEF, competición en la que ocupa el octavo puesto, dentro del Grupo III, después de cuatro victorias, siete empates y dos derrotas, y en la que es el segundo menos goleado (11).

La de hoy será su segunda experiencia en la Copa del Rey. La primera se produjo el curso pasado, también con un equipo de Segunda División como rival –descendido en junio–, un Sabadell que venció con dos goles logrados en la recta final del partido. Esa fue la última derrota del CD Ibiza como local en Cam Misses III, un campo que utiliza desde que quedó desplazado por la UD Ibiza a raíz de la inversión que realizó su propietario, Amadeo Salvo, para mejorar las condiciones del terreno de juego. La propuesta del Pitiusas de utilizar hoy el estadio principal no fue aceptada, situación que no ha hecho más que poner de manifiesto el enfrentamiento que existe entre los dos clubes ibicencos.

El Tenerife, ajeno a todo esto, parte con la idea de cumplir, de no ser el protagonista negativo de una de esas sorpresas que se suelen dar en las rondas iniciales de la Copa. Aferrado a la energía ganadora que mantiene en la Liga, el equipo se plantea resolver el duelo sin contratiempos para centrarse luego en el encuentro de Liga del lunes en Cartavonova. Lo hará con una alineación sin precedentes. Para empezar, el portero Dani Hernández tendrá sus primeros minutos. De ahí en adelante, casi cualquiera podría entrar: profesionales, entre los que hay otro blanquiazul que no ha jugado, Alberto, los canteranos Ethyan, Thierno, Félix, David y Teto... En cualquier caso, se supone que Ramis aprovechará la ocasión para repartir protagonismo entre jugadores que no lo están teniendo en gran medida, aparte de Dani o Alberto.

Shashoua, Álex Bermejo y Carlos Ruiz viajaron después de tener que parar por estar lesionados, pero, en principio, Ramis esperará al lunes para incluirlos en una lista.