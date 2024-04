Cabrera: «Este es el baloncesto físico actual de pegar y pegar»

El director deportivo del Lenovo Tenerife, Aniano Cabrera, dio naturalidad a la derrota del Lenovo Tenerife en la final de la BCL. «Son cosas que pueden pasar. Es una final y hay que estar preparado», aseveró el gerente del cuadro aurinegro. «Por las sensaciones que tuvimos en la primera mitad, no estando muy bien y no habiendo una buena actuación arbitral, hemos competido y estado ahí hasta el final, que no ha sido más igualado por detalles», apuntó seguidamente.

Cuestionado por la contundencia defensiva de Unicaja y la permisividad arbitral, Cabrera no escondió su enfado. «Si ese es el plan de Unicaja, acabarán jugando sin baloncesto. Es el baloncesto actual: físico. Pegar y pegar. Nosotros seguiremos apostando por el juego porque nuestra filosofía es jugar al baloncesto. No utilizamos, nunca, los términos guerra o batalla, sino baloncesto. Somos fieles a esa idea», afirmó con contundencia del canarista.

Pensar en la ACB

No solo para el presente hubo reflexiones del mandatario canarista. También para le futuro. Sin tiempo que perder, la escuadra de Txus Vidorreta regresó anoche a la Isla y, desde hoy, prepara el choque liguero de este miércoles contra, precisamente, su verdugo en la final de Belgrado. Ambos recuperarán el partido que les queda pendiente del fin de semana. «Reponernos de una desventaja de 15 sin Aaron y sin Jaime... tiene mérito. Hay que seguir porque esto no para. Tendremos cuatro partidos en una semana y Kyle Guy no estará el miércoles [por su reciente paternidad]. El objetivo es sumar, cuanto antes, las victorias necesarias para certificar el playoff. ¿La cuarta plaza? Hay que intentar ganar a Unicaja el miércoles y, después, iremos viendo cómo van cuadrando los resultados y lo que somos capaces de hacer nosotros. La próxima semana, por ejemplo, salimos contra Breogán, que acaba de ganar al Granada, ese será un partido muy difícil.