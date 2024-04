Vidorreta: «Lo de la primera parte no ha sido baloncesto»

No fue la mejor final deseada por el Lenovo Tenerife. No tanto por la derrota, que es una consecuencia, sino por lo incómodo que estuvo el equipo aurinegro durante la gran mayoría del partido y, especialmente, durante los dos primeros cuartos.

Por eso, Txus Vidorreta no pudo contener la indignación cuando, en sala de prensa, le cuestionaron por la mejoría de su equipo en la segunda mitad del choque. Al técnico canarista, de hecho, se le escapó una palabra malsonante antes de resoplar para calmarse y pedir contestar en español (y no en inglés, idioma de la interpelación), seguramente porque quería medir al detalle sus palabras. «No quiero hablar más de... más de.... [hasta aquí en inglés] Lo voy a decir en español. Es que lo de la primera parte no ha sido baloncesto. En la segunda parte hemos estado mejor porque se ha podido jugar al baloncesto. Y ya está. Hemos hecho una gran final. Felicidades a Unicaja, es de lo que toca hablar. No me puedes preguntar sobre lo que ocurrió en la primera parte. Tú viste que Marce y Guy no tiraron ni un solo tiro libre. El MVP de la competición y máximo anotador de la semifinal. Con ese criterio es imposible que podamos competir contra nadie. El ganador es Unicaja, felicidades. Nosotros hemos hecho una competición excelente y tenemos que estar orgullosos», manifestó contrariado.

Seguidamente, y aunque insistió en no tener la voluntad de centrar sus reflexiones en la actuación arbitral, Vidorreta indicó en que Unicaja había tenido «el viento a favor desde el principio» y eso había dado confianza extra al equipo de Ibon Navarro. «El viernes hubo un criterio diferente, por eso tiramos 30 tiros libres», indicó.

Partido de la final de la Basketball Champions League Final Four Lenovo Tenerife-Unicaja Málaga, en imágenes / Darko Vojinovic/Andrej Cukic

Pero no todo fueron lamentos, Txus se encargó de ello al ser preguntado por el lado positivo, la mejoría canarista en el segundo periodo. «Reaccionamos porque pudimos, porque jugamos en uno para uno en defensa en la segunda mitad, pero no podemos hacerlo todo el tiempo. Nosotros no somos capaces de eso, de jugar con ese estilo, como si fuera la NBA. Sigo diciendo que, en nuestra situación, sin Jaime ni Doornekamp, competir hasta el final tiene mucho mérito. Unicaja es un equipo de Euroliga y, en estas condiciones, no les podemos ganar. Lo hicimos en la Copa del Rey porque tiramos 33 tiros libres. Aquí no. Esta medalla de plata es como si fuera de oro».

Vidorreta también lamentó «ese punto de mala fortuna» que penalizó a su equipo en los momentos clave. El Lenovo sale dolido de Belgrado, pero no hundido. «¿Cómo se levanta al equipo?», le preguntaron. «El equipo está levantado», espetó Txus. «Estamos tristes, pero muy orgullosos. Hacemos que parezca fácil lo que es muy difícil. Unicaja ha ganado su primera Champions en la tercera edición que disputan», concluyó.

Marcelinho Huertas: «Nos vamos con la cabeza muy alta» Marcelinho Huertas afirmó que el Lenovo Tenerife debe tener «la cabeza muy alta» porque todos dieron lo mejor que tenían. El veterano base, elegido MVP de la temporada en la competición continental, restó importancia a este hecho «porque el mayor éxito llega cuando eres campeón», pero se mostró orgulloso del trabajo desarrollado por el conjunto aurinegro. «Nosotros hemos creado una gran identidad y jugamos lo más duro que pudimos para competir al más alto nivel en cada torneo», añadió Huertas, para quien llegar a la final ya supuso un «gran» reconocimiento para los jugadores y el club. «Obviamente, cuando llegas a una final quieres ganar pero hay que darle todo el crédito al Málaga. Ellos están haciendo una gran temporada y jugaron duro y nos ganaron en la final, esto es deporte, hay que aprender cuando no ganas, pero tenemos que tener la cabeza alta porque dimos lo mejor», declaró. «Te duele perder una final y es un sentimiento muy amargo cuando ves que has podido estar ahí con una medalla de oro, pero todo lo que hicimos para llegar hasta aquí y ser el segundo mejor equipo de una competición que tiene un nivel altísimo, hay que reconocerlo, y aunque sea amargo, estamos contentos y orgullosos del trabajo», concluyó.