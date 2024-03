Huertas, el éxito de la generosidad

A dos meses de cumplir 41 años, a Huertas no se le pasa por la cabeza poner fin a su carrera a corto plazo. Se ve jugando más temporadas y finalizando su trayectoria en el Lenovo Tenerife. «Estoy muy contento aquí, ya llevo muchos años y posiblemente seguiré unos cuantos más», confirmó en TVE antes de anunciar que, «posiblemente», completará su trayectoria deportiva en el Canarias. Marce reconoció que su estilo ha cambiado con el paso del tiempo: «Cuando llegué a España, hace 20 años, buscaba más anotar que dirigir o pasar la pelota, y me he transformado para ser un base más puro y más cerebral».