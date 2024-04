Ocasión para atar la salvación

La continuidad del Costa Adeje Tenerife en la Liga F no corre ningún peligro. Caerá por su propio peso. A falta de seis jornadas para el cierre del calendario, las blanquiazules le sacan nueve puntos al penúltimo clasificado, un Real Betis que ocupa una de las dos plazas de descenso, junto al descolgado Sporting. Pase lo que pase este fin de semana, la salvación no será matemática, pero las blanquiazules no quieren dejar la tarea para el último día. Atar el décimo curso en Primera, será motivo de celebración, sea cuando sea.

La reciente derrota en el campo del Granada fue algo así como un pequeño alto en el camino que conduce a la conquista del objetivo prioritario del club. Un 2-1 ante un rival de la parte baja de la tabla que coincidió con una pésima tarde del Costa Adeje. No salió nada.

Asimilado ese tropiezo, el conjunto que entrena José Herrera está listo para retomar la senda de las victorias. El reto consiste en superar a un vecino de la clasificación –estadio municipal de Adeje, 11:00–, un Valencia al que las cosas le han ido más o menos igual en esta Liga. Así lo indican los números. La UD Tenerife es novena con 28 puntos y las valencianas, octavas con dos unidades menos.

Las dos miran de reojo la cola de la clasificación, pero también comparten la ilusión de quitarle el octavo puesto a la Real Sociedad. Para las tinerfeñas, ese desafío no es tan descabellado. De hecho, las guipuzcoanas están a solo un punto de distancia. El siguiente escalón ya es otro mundo: el Sevilla es séptimo con 39 créditos.

Por Natalia y Paola

Números aparte, en la plantilla blanquiazul hay otros motivos para sacar adelante el encuentro con el Valencia. Está pendiente una dedicatoria a Natalia Ramos y Paola Hernández, dos jugadoras que sufrieron la misma lesión y que tendrá que estar meses sin poder competir. Tienen roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

«Son dos mazazos», reconoció Herrera. «Primero, a nivel de equipo, y luego, por el grupo, ya que son dos compañeras que llevan mucho tiempo con nosotras, dos futbolistas que son identidad de este club, dos jugadoras jóvenes, canarias, formadas prácticamente aquí en su totalidad y con una proyección enorme», repasó el entrenador, consciente de que el «trabajo psicológico» será una herramienta indispensable en esta situación. «Hay una implicación emocional bastante grande», apuntó convencido de que las lesiones de Natalia y Paola influyeron en el bajo rendimiento del equipo en la visita al Granada.

Un «auténtico partidazo»

José Herrera expuso los múltiples alicientes que confluirán en el partido de la Liga F contra el Valencia. «Es un rival directo y ganar supondría sacarle más puntos», señaló antes de asegurar que las jugadoras del Costa Adeje han mostrado en los días previos «mucha más hambre, intensidad y agresividad», unos valores que no se percibieron con tanta claridad en la derrota de la jornada pasada. «Lo de Granada no nos define, ni a ellas ni a mí; estamos hechas de otra pasta», añadió el técnico convencido de que el público que asista al municipal de Adeje disfrutará de «un auténtico partidazo, un espectáculo futbolístico».

El rival

El Valencia tiene la particularidad de haber ganado más partidos fuera (4) que en su casa (3). Su temporada ha sido irregular. Tanto, que no ha podido enlazar dos triunfos. Precisamente, tras vencer a la Real Sociedad por 3-0, espera iniciar en Tenerife la racha que tanto se le ha resistido.

Lo que queda en el municipal

El de hoy ante el Valencia será el antepenúltimo partido del Costa Adeje en campo propio en esta temporada. El fin de semana del 11 y 12 de mayo, recibirá a la Real Sociedad. A comienzos de junio, tocará despedida ante la afición con el Eibar como rival. Por lo pronto, la cita de este mediodía cuenta con el patrocinio de Hospiten.