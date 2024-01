Sendas victorias contra el BAXI Manresa y el Joventut, y una versión más que loable frente al Barça (que solo pudo ganar gracias a un triple de Jabari Parker sobre la bocina), no solo dieron al Lenovo Tenerife su octavo pase seguido a la Copa del Rey, sino que además le han acercado notoriamente a sus prestaciones habituales y esperables. Este sábado (17:00), con motivo de su visita a Santiago de Compostela para medirse al Monbus Obradoiro, el cuadro de Txus Vidorreta debe confirmar su reciente línea ascendente.

Visitar Fontes do Sar no debe ser motivo de temor para el cuadro lagunero. No solo porque ya ha ganado varias veces en el recinto del Obra. De hecho se saldaron con victoria sus últimas cuatro comparecencias en suelo santiagués, donde los laguneros no caen desde hace más de seis años. Una racha que podría extenderse si el Lenovo vuelve a mostrar en esta segunda jornada de la segunda vuelta, la misma solvencia general que dejó patente hasta el ecuador de la fase regular. Así, los isleños salieron airosos en cinco de sus nueve partidos a domicilio (cinco de los siete más recientes), balance clave para su clasificación copera.

Se presenta el CB Canarias a este choque en busca de su décimo resultado positivo de la Liga Endesa 23/24, pero también con el prurito de desquitarse del duelo de la primera vuelta contra el Obradoiro. En el Santiago Martín el Lenovo vio como se le esfumaba una renta de 14 puntos (11 al descanso con 55-44) para pinchar tras una segunda mitad para el olvido (87-92) y que supuso la primera derrota de los aurinegros como locales ante los de Moncho Fernández.

En esos fatídicos 20 minutos el cuadro isleño permitió que Pustovyi (14 puntos tras el intermedio y con tres faltas desde el minuto 2) y Scrubb (18 tantos más) se pusieran las botas, mientras que en el otro aro, totalmente colapsado, cometió 10 pérdidas, solo dio dos asistencias, dejó escapar un 80-73, y erró un triple tras otro para pasar del 9/12 de los dos cuartos iniciales a un 1/13 en los dos siguientes.

La importancia del tiro de tres

Es precisamente en esa faceta, la del tiro de tres, donde más cuentas pendientes tienen los de Vidorreta. Aunque el domingo contra el Barça principalmente fuera generando juego para los demás (cinco asistencias) y anotando bajo el aro, la llegada de Kyle Guy debe reactivar el perímetro de un equipo decente pero hasta la fecha no desequilibrante desde el arco. Todo lo contrario que el Obradoiro, penúltimo peor equipo de la competición con 30,7% de efectividad, cifras a las que no llega en sus cuatro encuentros más recientes (28/95).

Al margen de la necesidad de tener preparado un plan B con el que evitar que Moncho Fernández le trabe el paraguas tal y como hizo en la primera vuelta -y en alguna otra ocasión más-, el Lenovo Tenerife también debe hurgar en la mala racha actual de su rival. El cuadro gallego solo ha ganado dos de sus últimos nueve duelos, encadenando tres derrotas ante su afición, ante la que no vencen desde el 22 de noviembre. Situación delicada en un equipo que no está sabiendo definir en los finales apretados. Razones suficientes tiene el Canarias para volver a asaltar el Fontes do Sar.