El Lenovo Tenerife como el sitio ideal para recuperar su mejor versión. Eso es lo que pretende Ilimane Diop, último fichaje del conjunto lagunero y presentado este miércoles tras haber debutado ya el domingo contra el Barça. "Es verdad que en los últimos equipos quizá no he tenido esa chispa que me gustaría tener; deseo recuperarla aquí", ha expuesto el senegalés en su puesta de largo.

A sus 28 años y 2,10 metros regresa Diop a una competición, la Liga Endesa, en la que ya suma 305 encuentros. "Estoy contento de volver a la ACB y de hacerlo a un equipo tan grande como es el Lenovo Tenerife", admitía el interior, "contento por esta oportunidad y la confianza" que le ha dado el club lagunero. Dentro de "un equipo tan hecho y tan largo", el jugador formado en el Baskonia cree que puede "aportar más en la faceta defensiva". "Ofrecer mi energía e intentar hacer lo que diga el entrenador", añade. "¿Por qué no?", respondió Diop al ser cuestionado sobre si en el CB Canarias podría encontrar la estabilidad que quizá no ha tenido en los últimos tiempos, ya que, como él mismo recordó, "éste es el tercer equipo" en el que milita "este año" tras su paso por el Unicja y el Oostende. "He firmado hasta final de temporada y voy a dar lo que esté en mis manos y lo máximo que pueda; quiero consolidarme y ser el Ily que conocemos, con energía, trabajador. Es el reto que tengo delante y quiero superarlo", afirmó el nuevo integrante del plantel aurinegro. Una relación entre club isleño y jugador que se inició el pasado jueves, después de que no fructificara una primera intentona a principios de septiembre. "Sí, es así, pero en el último momento llegó una oferta de Málaga para unas semanas y decidí cogerla", recuerda sobre la propuesta realizada por Aniano Cabrera para que Ily ayudara en los entrenos de pretemporada. Un equipo para ganar En busca de recuperar su mejor versión, Diop espera rescatar las prestaciones que ofreció algunos años en el Baskonia. Un cambio de chip que, admite, tiene mucho que ver con el plano mental. "El deporte en general es cabeza; y la cabeza te pone donde tienes que estar", argumenta, si bien aclara que "sería injusto" afirmar que su caso está condicionado "cien por cien" por lo psicológico. "Las circunstancias no son iguales y cada equipo es una situación diferente", añadió al respecto. Sobre sus primeros días como integrante del Lenovo Tenerife, Diop tiene claro que llega "a un equipo grande que está aspirando a lo más alto". "Si vienes a este tipo de club debes estar siempre atento y dar lo máximo, porque están para ganar, no para participar", advierte sobre el cuadro canarista, donde ha apreciado "un buen grupo, con gente amable y muy abierta", y a la que conoce, en su mayoría "después de tantos años en la liga". Uno de ellos, Marce Huertas, con el que coincidió dos cursos en el Baskonia. "Marce es Marce, es un tío fenomenal, muy abierto y me ayudó bastante en mis primeros años en Baskonia. Solo hay que felicitarle por su carrera y desearle que siga durante muchos años más", dijo del brasileño.