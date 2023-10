Marcelinho Huertas: "No estamos en una situación límite"

El brasileño Marcelinho Huertas aseguró este martes que el Lenovo Tenerife no se encuentra "en una situación límite" con respecto a la circunstancia de haber empezado la Liga Endesa con tres derrotas en otras tantas jornadas. En este caso resaltó que el equipo debe encontrar la confianza de la que ha sido propietario durante las últimas temporadas, por lo que considera que este comienzo no debería afectar a la plantilla.

El base tiene claro que no hay que obsesionarse con la victoria, sobre todo porque se trata del inicio de la competición y en ningún caso "hay que pensar más allá del partido" que toca esta semana, este sábado contra el Río Breogán (pabellón Santiago Martín, a partir de las 19:45 horas). En este punto el veterano base destaca que el choque no es una final. "Hay que estar tranquilos y jugar como si fuera un partido más" mucho más allá de pensar en si es decisivo o no, explicó el jugador en la rueda de prensa celebrada en el pabellón de Los Majuelos.

"No estamos en una situación límite, acaba de empezar la liga. Tranquilidad es lo primero que debemos tener para poder hacer que las cosas vayan volviendo a su normalidad", señaló en tono sosegado. "No hay que estar preocupados, ni muchos obsesionados, con esto de que si no ganamos el partido se nos va a complicar la temporada", añadió Marce.

En su opinión, son momentos en los que hay que tener "tranquilidad, los pies en el suelo y saber de lo que somos capaces. Solo tenemos que trabajar duro". Para ganar, "igual tenemos que hacer más cosas de lo que estamos acostumbrados a hacer, sobre todo ante rivales como el Breogán. Hay que saber que somos capaces, tenemos plantilla y todas las herramientas para ganar este partido, así que hay que entrenar bien y llegar el sábado bien y con cabeza y sin obsesionarnos más".

Lo que sí tiene muy claro Marcelinho es que "nos falta encontrar sensaciones. Creo que en estos tres partidos hemos tenido momentos muy buenos, incluso en las tres primeras partes fueron todas bastante buenas. Y solo nos falta un pelín de la regularidad que tuvimos en los últimos años".

Reiteró como idea que "el grupo sabe lo que tiene que hacer y es simplemente volver a ganar este puntito de confianza y saber cerrar mejor los partidos, sobre todo, en los últimos cuartos y no obsesionarnos con lo que ha pasado. El deporte muchas veces es así, tres derrotas seguidas hemos tenido en años anteriores, pero no al principio de la temporada. Sabemos de lo que somos capaces y hay que estar tranquilos".

Los motivos de este comienzo irregular los centra en una pretemporada que se ha salido de la normalidad por la falta de entrenamientos con toda la plantilla junta por estar varios jugadores cumpliendo con sus compromisos internacionales con su selección en el Mundial, así como algún problema físico de hombres que se habían quedado.

Lo que tiene muy claro es que "está claro que entrenar es vital porque la pretemporada ha sido corta si consideramos a todos los jugadores que hemos llegado tarde y no hemos tenido casi ni tiempo de prepararnos bien".

"En mi caso -explicó Marce- he llegado también con algún problema físico y eso es posible que haya generado dudas sobre si estaba en forma o no y no pudiera ayudar a mis compañeros. Entrenar nos viene bien en estos momentos, jugar un partido por semana durante las próximas dos y coger ese punto de confianza que nos falta de juego y de dinámica y volvernos a sentir como el año pasado", dijo.

Cuestionado sobre cómo afecta a la plantilla empezar con estas derrotas, el brasileño fue rotundo y aseguró que "no nos debería afectar. Hemos pasado por momentos muy buenos y por otros no tanto en otras temporadas y hemos salido adelante". Simplemente, "haciendo lo que debemos y saber de los que somos capaces".

El veterano base afirmó, además, que "el equipo está tranquilo... ¡Claro que no estamos contentos!", sobre todo porque "sabemos hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora, aunque el calendario no ha sido el mejor al principio". "Tenemos que seguir adelante pensando en el siguiente partido. A partir del sábado, si somos capaces de ganar, las cosas van a cambiar de forma natural y el equipo irá cogiendo otro tipo de confianza y pasar página", dijo.

No rehuyó el problema del equipo con el acierto en el tiro, un tanto alejado de los números de temporadas anteriores, señalando que "los jugadores que tenemos que meter los tiros abiertos, sabemos de nuestras cualidades y los tiros que solemos sacar y anotar. Sabemos de nuestras limitaciones, pero estamos tirando buenos tiros, simplemente es una cuestión de que estamos pasando una mala racha". "Solo tenemos que tener un buen partido, que las cosas vuelvan a ir bien y volveremos a meter estos tiros" con buenos porcentajes, explicó Huertas.

Sobre el rival de este sábado en el Santiago Martín, el Río Breogán, Marcelinho Huertas dijo que "es un equipo que vuelve a cambiar muchos jugadores esta temporada, pero ha demostrado su nivel de competitividad de los últimos años". Se trata de "un rival que aprieta y juega duro y nosotros lo que tenemos que hacer es respetarles al máximo. Sabemos que va a ser un partido duro con un rival que no deja al equipo contrario jugar a placer. Nosotros esta semana estamos trabajando en esa línea, así que nos va a venir bien para esta semana".