El Lenovo Tenerife 23/24 coge forma

La intención de Txus Vidorreta de compatibilizar ya este verano su labor como técnico del CB Canarias con la de “entrenador jefe en una selección nacional” tiene mucho que ver con lo “avanzadas que se encuentran las cosas” en lo que a configuración de la plantilla aurinegra para la 23/24 se refiere. Y es que la idea en los despachos del Santiago Martín es dar continuidad a buena parte del bloque actual. Tanto es así que varios de los jugadores que acabarán su vinculación con el club isleño al término de este ejercicio ya tienen encaminada su renovación.

Así lo reconoce Vidorreta sobre Elgin Cook. El preparador bilbaíno deja claro que pese a que el protagonismo del alero en ataque es muchas veces secundario, las dos partes, club y jugador, están satisfechas con el rendimiento del segundo. Así lo argumenta el técnico: “Lo mismo que digo que a mí no me sale rotar con 12 jugadores, tampoco sé jugar con más de un balón. Ya tenemos a Marce y Gio como conexión básica con los dos acabando muchas situaciones; a un especialista como Sasu, y a otro jugador en su puesto como Jaime, y los dos demandan [balón]. Y tengo a Bruno. Ya son cinco focos importantes de anotación. Si además lo tienen que ser también los treses y los cuatros, pues entonces mi equipo se convierte en una anarquía”.

Para el preparador canarista es “una suerte tener a Elgin, a Joan, a Aaron y a Tim, que no necesitan el balón para rendir”. El responsable del banquillo aurinegro eleva incluso el grado del calificativo. “Es un privilegio. Tan privilegio es, que Elgin Cook tenía una cláusula de corte para la próxima temporada, que podíamos aplicar tanto él como nosotros, pero el jugador debe estar contento porque ha pedido quitar esas cláusulas de corte; y nosotros las vamos a quitar. Seguirá un año más, y ya lo hemos decidido”, expresa abiertamente el vasco.

Una renovación que, más allá de sus emolumentos directos, implicará un sobrecoste para las arcas del CB Canarias. Y es que los jugadores extranjeros pasan a tributar, a partir de su segundo año completo natural en España -ya se les considera residentes- un 45 por ciento en impuestos, mientras que en la actualidad solo lo hace en un 25%. El esfuerzo, al menos por el discurso de Vidorreta, merecerá la pena. “Está encantado Elgin y estamos encantados nosotros con él, porque como Joan es un jugador que no necesita balón”, reitera.

Precisamente Sastre es otro de los jugadores para los que este verano podría resultar clave, toda vez que cuando llegó al club lagunero en 2021 se comprometió por dos años -que se cumplirán en junio- con opción a otro más. Pero ese tercero adicional podría tener extra. Y es que según revela Vidorreta el club lagunero está “en un momento muy importante para cerrar una renovación multianual con Joan”. Negociaciones en marcha y ahora todavía más lógicas y habituales dentro de la entidad lagunera, que suele mostrar su lado más humano ratificando la confianza en jugadores que han sufrido una lesión durante su periplo como aurinegros. Aún así, la afirmación, por sí sola, ya demuestra la importancia que para Vidorreta posee el rol tan específico que desempeña el alero balear.

El perímetro aurinegro también podría seguir contando con Sasu Salin, pese a que oficialmente el finés acaba contrato este verano tras firmar una ampliación en 2021. Su capacidad para rendir de forma superlativa en los dos lados de la cancha y su rol de especialista en el tiro le convierten en un producto más que apetecible. “¿Puede descansar algún minuto de algún partido?”, se pregunta Vidorreta sobre su escolta, encargado “de defender al mejor jugador del rival y además anotar los tiros”.

La confianza de Vidorreta es plena en él, y afirma con rotundidad que lo tendrá “de nuevo a un altísimo nivel” en lo que resta de temporada pese a haber llegado fundido, "porque es humano, no una máquina", al momento decisivo de la Copa del Rey. Y parece que este regreso a sus prestaciones habituales no serán solo hasta final de curso. Sus palabras rezuman optimismo. “Trataremos de mantener a los jugadores con contrato, teniendo en cuenta que algunos otros con los que el año pasado estuvimos algo nerviosos porque podían aplicar cláusula [de salida] este año están dispuestos a retirarlas, caso de Sasu”, comenta el bilbaíno sobre el finés.

La misma idea de entrega y rendimiento, pese a sus 37 años, parece tenerla Vidorreta de otro de sus hombres de confianza, Aaron Doornekamp, con el que podría coincidir por quinta temporada pese a que el canadiense concluye en junio la última de las tres temporadas por las que firmó en su regreso del Valencia. “No tiene una décima de segundo de descanso. Defiende, rebotea, pasa, y además debe anotar los tiros después de jugar tres partidos en 48 horas y sin apenas dormir la noche previa de la final”, expresa en relación a su esfuerzo de la Copa del Rey. “Puedo garantizar que Aaron estaba a las 5:30 en su habitación con Cook, los dos con los ojos abiertos porque no le entraba el sueño”, revela de aquella madrugada previa a la final de Badalona.

Dentro de ese trabajo adelantado, una de las mayores ocupaciones del CB Canarias es cubrir las plazas de cupos que exige la competición europea. “Lo que será más complicado para todos los clubes de la Liga Endesa que jugamos en Champions es el tema de los cupos. Ahí estará el kit de la cuestión”, admite Txus, que necesitará de nuevo a cinco jugadores de formación local. Una situación por la que -al margen de su entrega y rendimiento cuando les ha tocado- se abre el abanico para Sergio Rodríguez y Moussa Diagne. El primero acaba contrato este curso y el senegalés tiene un ejercicio adicional en la vinculación firmada hace meses con el club.

Además, y pese a las habituales cláusulas de por medio que podrían anticipar una salida, el Canarias tiene con contrato en vigor para el ejercicio 23/24 a otros seis jugadores. Fitipaldo, Huertas, Shermadini (expresado de forma pública por el propio jugador, pese a que oficialmente termina contrato este año) y Guerra hasta 2024; y Fernández y Abromaitis por una temporada más. A la nómina se añade, evidentemente, el propio Txus Vidorreta, cuya relación se extenderá, como mínimo, hasta 2024. Retenerlos a todos en la 23/24 significaría un gran avance para que el Lenovo Tenerife mantenga intacto su gen competitivo.

El paso al frente en defensa de Jaime

Español, contrastado en la ACB y ya a las órdenes de Vidorreta en tiempos pretéritos en el Estudiantes, el otro fichaje de este curso en el Lenovo Tenerife que quizá pudo levantar alguna duda previa fue el de Jaime Fernández. Básicamente por la capacidad de poder encajar al madrileño con el resto del backcourt de primer nivel con el que ya contaba Vidorreta. Pero el técnico lo tenía claro. “Estaba convencido de que era un jugador maduro, que se iba a adaptar muy bien a nuestro estilo, y que nos iba a dar cosas que no teníamos; y como nos iba a ofrecer ese plus, tendríamos que buscar cómo lograr que él tuviera también más el balón que lo que lo tuvieron otros antecesores en su puesto”, explica el técnico, seguramente en referencia a una experiencia fallida como fue la de Iffe Lundberg.

Su impacto en estos primeros meses como aurinegro ha sido incluso mayor del esperado. La razón, también es meridiana para Vidorreta. “A nivel defensivo ha dado un par de pasos adelante durante la temporada, porque es cierto que al inicio le costó algo más. Le dije que si no apretaba un poco más atrás le tenía que tener siempre en cancha con Bruno, pero que si lo hacía lo podría poner también a la vez con Marce... porque a Marce no le voy a pedir ahora que sea el mejor defensor del equipo. Él es muy ganador, tiene ese instinto competitivo y se ha aplicado mucho en defensa; y eso me ha permitido darle cada vez más importancia y que las rotaciones no fueran tan estrictas”, concluye el vasco.