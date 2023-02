"Somos un club ganador y vamos a pelear, temporada tras temporada, para meternos en más finales"

¿Ha vuelto a ver la final de la Copa del Rey?

No.

¿Pero por algo en concreto?

No. Desde hace mucho tiempo no vuelvo a ver los partidos. Según acaban lo hace Nacho [Yáñez], y me elabora algún resumen. Lo volveré a ver cuando vaya a jugar de nuevo contra el Unicaja.

Pero más allá del aspecto técnico, ¿no le ha dado por recordar lo que pasó o dejó de pasar aquel día?

Sé perfectamente cómo fue el partido. No tengo nada técnico que aprender de ese encuentro porque cuando tus jugadores se han acostado a las 3 de la madrugada y a las 5 tienen ya los ojos como luciérnagas porque no pueden dormir, claves tácticas hay pocas.

Vimos a Marce Huertas llorar justo después del partido. ¿Lo hizo también Txus Vidorreta?

No, en absoluto. Yo estoy muy contento de haber jugado mi primera final ACB con el Lenovo Tenerife.

¿Se puede calificar la de Badalona, por lo que hubiera supuesto en caso de ganar, como su derrota más dolorosa en competición nacional con el CB Canarias?

Para nada. Me quedo con que fue un fin de semana victorioso. Para nosotros estar en una final de la Copa del Rey es un éxito enorme, y perderla no puede tratarse de palo alguno. Evidentemente cuando pierdes un partido estás triste, y cuando es una final, lo estás un poco más. Pero enseguida puse en valor el enorme mérito que significaba llegar a esa final.

¿Y el del duelo contra el Joventut fue precisamente uno de sus mayores alegrones en España como canarista?

Si analizamos la Copa creo que hay que empezar por los mejores 20 minutos que se han vivido en esta competición recientemente, que fueron los de la primera parte contra el Gran Canaria, cuando anotamos 55 puntos y llegamos 17 arriba al descanso. Un derbi con mucha carga y mucha presión lo resolvimos por la vía rápida y jugando un baloncesto extraordinario. Los minutos finales contra el Joventut también fueron muy emocionantes, ya que tuvimos que apretar los dientes y hacer un gran esfuerzo para remontar 13 puntos, algo que logramos rápidamente y jugando fuera de casa. Tuvimos mucha fe hasta el final, con una canasta y un tapón decisivos que provocaron una enorme descarga de adrenalina. Estas dos cosas son las que ponemos en valor. Además, durante 25 o 26 minutos creo que fuimos mejores que el Unicaja, que pese a no ser cabeza de serie tuvo la suerte de disponer de un día más descanso y tres horas entre la semifinal y la final.

A toro pasado, ¿qué cambiaría de la final de Badalona?

Joan Sastre. Le hubiera dado descanso en la final de la Copa Intercontinental.

Si pudiera cambiar algo, le habría dado descanso a Joan Sastre en la final de la Intercontinental

Tras la final habló muy bien de los árbitros, pero quizá sí hubo algunos detalles para no estar del todo satisfecho...

Creo que es el club el que debe dar esa valoración y no el entrenador.

Con el sorteo ya se hablaba de una gran ocasión para que el Lenovo Tenerife hiciera algo único, y luego, con Madrid y Barça eliminados, la situación era aún más ideal. ¿Cree que al Canarias se le ha escapado un tren que le puede costar mucho volver a tomar?

Lo más complicado es llegar a la primera final. Yo he sido el único entrenador que ha podido hacerlo con dos equipos diferentes, con Valencia la Supercopa, y la Copa con el Canarias. Y ganarlas solo lo ha logrado el propio Valencia, el Unicaja a la segunda, y el Baskonia en un formato de liga distinto y abierto pero que no se volverá a repartir. De resto, en España todas las finales desde 2017 se las han repartido los dos grandes.

¿Esta final de Badalona es la ratificación de que el Canarias puede sentarse, al menos para algunas comidas, en la misma mesa que clubes como Real Madrid. Barça, Baskonia...?

Hemos jugado cinco de las últimas seis semifinales de Copa, y ahora ya disputamos nuestra primera final. Somos un club ganador que ha vencido en más finales de las que ha perdido; y con un entrenador ganador que ha ganado seis de sus últimas ocho finales. Vamos a seguir peleando por meternos en más finales temporada tras temporada mientras consigamos mantener plantillas competitivas. Y la que tenemos actual mente está demostrando que lo es.

¿Era más imprescindible que nunca este descanso, por la Ventana FIBA, para el equipo?

Sí, claro que lo necesitábamos porque veníamos de jugar siete partidos en 14 días con una plantilla corta, y con un presupuesto mucho menor que el de la mayoría de equipos que llegan a finales. Antes de debatir hay que analizar, y con este formato de competición los que tienen 40 millones de presupuesto cuentan con más oportunidades de jugarlas; aunque este año haya ocurrido lo contrario de lo que venía sucediendo.

¿Y la cabeza de Txus Vidorreta también necesitaba un paréntesis?

Mi cabeza está perfecta; sé muy bien por dónde tengo que tirar. Si no lo estuviera el Canarias no rendiría. Habitualmente necesito descansar en junio, como el año pasado, cuando después de haber logrado un éxito muy importante [título de la BCL] me relajé mucho. Pero ahora en febrero lo que me hubiera gustado es haber estado en acción con mi equipo; eso sí, reconozco que a mis a jugadores les ha venido bien este descanso... salvo los cuatro que no han podido por estar con sus selecciones.

Habló tras perder la final de que al Lenovo se le había acabado el oxígeno después de tantos esfuerzos seguidos. Pero ahora su equipo afrontará otros nueve partidos en 29 días. ¿Tendrán que recargar a tope esa bombona?

Sí, pero yo sé que nuestro equipo, con dos noches de descanso, rinde ben. Si tengo tres sería perfecto, pero como sabemos administrar muy bien las cargas, pues podemos rendimos. Ahora afrontamos un partido el domingo y otro el martes, pero será tras haber tenido a una gran mayoría de la plantilla en el balneario. Estoy convencido de que lo haremos bien en este reinicio, donde jugamos seis partidos importantes, tres de ACB y tres de Champions, con el objetivo prioritario de clasificarnos para los cuartos en Europa, y a ser posible manteniendo esa primera plaza.

¿Se arrepiente de haberle dado la libertad a Iván Cruz y verse ahora con una plantilla corta con la baja de Joan Sastre?

Contábamos con un jugador que trabajaba bien pero que necesitaba jugar, y que tenía la oportunidad de llegar a un club donde podía hacerlo. No me arrepiento y ahora estamos en mercado para buscar un sustituto para Joan. El de los cupos, al menos en su puesto, está muy complejo; mientras que en otras posiciones hay algunos cupos interesantes que nos podrían permitir ganar ese oxígeno que necesitamos para este próximo trimestre. Y también estamos atentos a algún jugador que, sin ser cupo [el CB Canarias tiene libre una de sus plazas extracomunitarias], nos pudiera dar el alto nivel que nos ofrece Sastre en esa rotación de tres. Vamos a fichar a alguien seguro.

¿Más pronto que tarde?

Sí. Sería algo inminente si ya tuviéramos quién [han elegido], pero sí creo que hay un abanico corto de opciones, y que ese fichaje va a llegar, y lo va a hacer en estas dos próximas semanas seguro. Otra cosa es que pueda jugar un partido antes o un partido después. Sí que lo veo imposible para estos dos más cercanos en el tiempo.

Tras superar la Intercontinental y la Copa del Rey, ¿es la BCL el gran objetivo del equipo para lo que resta de año?

Sí. Pero para lo que queda de temporada, no; sino para lo que queda de marzo. Y ese objetivo es estar en el Top 8.

Pero la BCL no se gana en marzo...

Ya, pero es que nuestro objetivo ahora mismo no es ganar la BCL, sino estar primero en el Top 8. Ese es el reto fundamental que tenemos en mente.

¿Lograr el triunfo el día 7 en Bilbao supondría prácticamente agarrar con las dos manos ese propósito?

Ganar en Bilbao es clave para nosotros. Iremos a Valencia a tope, pero como tenemos solo 48 horas pues trataremos de buscar la mejor rotación posible para ese partido...

¿Eso significa que puede haber sorpresa de nuevo en forma de descanso de algún jugador importante?

No creo. Porque venimos de una diferente carga de partidos, y porque no tenemos enfrente ni a Tavares ni a los perros de presa que le pone el Real Madrid a Marcelinho, ni tampoco están la Intercontinental y la Copa del rey en el horizonte.

Precisamente, y aunque viva ajeno a las redes sociales, sí le habrá llegado todo lo que dio de qué hablar esa decisión de reservar a Huertas y Shermadini en el WiZink...

Bueno... Cuando la tomé ya sabía que daría mucho de qué hablar. ¿En la última victoria contra el Real Madrid el año pasado cuánto jugaron los dos? Muy poco [algo más de 26 minutos entre los dos]. Sé lo que le cuesta recuperarse a Marce de los partidos contra el Real Madrid, así que esa me resultó muy fácil; y la otra, pues Gio, contra Tavares, por su estilo, sufre muchísimo. No quería jugadores frustrados ante un partido decisivo en menos de 48 horas contra el Bilbao Basket. Si hubiésemos perdido ese encuentro quizá el de este día 7 sería clave, pero no para el primer puesto del grupo, sino para no quedarnos fuera de Europa. Ese objetivo de alcanzar en marzo el Top 8 de la BCL lo empezamos a preparar ya a comienzos de febrero.

Insisto con la posible Final Four europea. Se habla de Málaga como sede. No sería un mal lugar para tomarse una revancha de la Copa...

[Risas] No me he clasificado para ella y no sabemos la sede. El año pasado se conoció el 7 de febrero, pero ahora no puedo hablar de hipótesis. Parece que la va a organizar alguien que se clasifique, y todavía no hay nadie metido.

También a medio plazo, ¿es clave tratar de mantener la actual cuarta plaza en Liga Endesa, en especial viendo episodios anteriores en los que el factor campo, en positivo y en negativo, ha sido decisivo para el Canarias?

Bueno, eso quizá sea algo más a largo plazo, porque todavía nos quedan muchos partidos de la segunda vuelta. Nada menos que 15 contando el aplazado el del Manresa. Mi claro objetivo personal, y el del club, es estar en playoff; y si además podemos ser terceros o cuartos, pues mucho mejor. Ser primeros o segundos lo veo casi imposible. En un año como este, el estar obligados a tener que realizar muchísimos esfuerzos, luchando ya por tres títulos, te puede llevar a unos picos de forma que acaban siendo decisivos. Por eso la meta, sabiendo que somos humanos, es volver a estar entre los ocho primeros. Ojalá dentro de dos meses podamos hablar en una rueda de prensa que estamos intentando certificar un tercer o un cuarto puesto.

Con partidos pendientes ante prácticamente todos los rivales directos, ¿serán casi más importantes ahora las victorias de calidad que la cantidad de ellas?

Sí, evidentemente. Pero lo que a nosotros nos suele dar el éxito es no fallar ante los conjuntos que están fuera de los ocho primeros puestos. Ahí estos últimos años somos un equipo con un porcentaje de victorias solo al nivel del Real Madrid y el Barcelona. Vamos a tratar de ser mejores en los duelos directos e intentar ganar al menos la mitad de ellos, porque eso es lo que te puede permitir estar entre los cuatro mejores. Pero para garantizarte una plaza en el Top 8 debemos seguir siendo sólidos contra los rivales que no se encuentran en esa zona.

Una de las señas de identidad de este CB Canarias es la continuidad de su bloque. ¿Seguirá siendo así la próxima campaña pese a que esta plantilla tiene cada vez más edad?

Tenemos un equipo hecho. ¿Tiene más años? Sí, pero funciona y rinde. Cuando deje de rendir tendremos que valorarlo, y si en lugar de jugar la final de Copa hubiéramos quedado eliminados en el derbi de cuartos, pues igual estaríamos ante un cambio de ciclo... Pero ganamos con mucha claridad a un equipazo como el Gran Canaria que este año está jugando muy bien. Y también eliminamos al Joventut en semis jugando ellos en casa. Ahora debemos mantener lo que tenemos y tratarlo de moldear, teniendo claro que no podemos hacer plantillas de 15 jugadores porque nuestro presupuesto no es de 40 millones. Tenemos ocho, pero es que además no contamos con nadie detrás; ni mecenas ni clubes de fútbol. Para poder gastar ocho debemos ingresar ocho, porque si solo ingresamos ocho ponemos en riesgo el futuro del club.