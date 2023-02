Vidorreta: «Me ilusiona ser seleccionador de algún país; si es este verano, mejor»

Ha repetido varias veces que será difícil moverle del CB Canarias, pero también ampliar fronteras...

Una de mis grandes ilusiones para el futuro próximo, no sé si inmediato, es entrar en la rueda de las selecciones nacionales como entrenador jefe. Y por qué no, éste podría ser un buen verano para empezar.

Oyéndole da la sensación de que ya tiene algo encaminado...

No tengo nada, pero viendo esta última Ventana FIBA he reforzado la idea de que presentando ya mi candidatura para ser entrenador de selecciones me puede permitir jugar un Eurobasket, un Mundial, o unos Juegos Olímpicos, que es algo que me ilusiona y me motiva. Siempre tratando de compaginar lo que es mi capacidad para entrenar en Tenerife.

Argentina podría ser una plaza libre tras su batacazo...

Hay tantas selecciones... Repito, mi ilusión es compaginar las dos cosas en un futuro cercano.

Pero se supone que no puede ser con España...

O sí... O sí. No podía ser España... hasta hace poco. Tal vez se pueda... Ahora está todo el mundo clasificado para la Copa del Mundo y evidentemente me gustaría dirigir el Mundial, claro, pero no creo que nadie me vaya a fichar para ello. Pero sí hay más opciones entre esos países que se han quedado fuera quieren empezar a preparar un nuevo ciclo. Pues yo presento mi candidatura.

Hablando de Copa del Mundo, el Canarias podría tener al menos tres mundialistas. ¿Trastocará eso la pretemporada en verano?

La Copa del Mundo acaba el 10 de septiembre y en teoría habría más tiempo para la pretemporada, pero lo lógico es que la ACB también empiece antes, por lo que estamos en lo mismo. Es una situación que ya está instaurada y a los equipos no nos queda otra que mentalizarnos. En esta Ventana hemos tenido a cuatro jugadores y supongo que estaremos en esas cifras en verano.

Pero sean cuatro u otra cantidad, la mayoría de los que irían serían capitanes generales dentro del equipo...

Sí, pero también necesitan menos porque se saben todo de memoria y con muy pocos días de entrenamiento ya están en la dinámica del equipo. Marce, Sasu y Gio conocen la idea y se saben el plan por lo que la única preocupación es que vuelvan con salud. No pretendo quitarles ni un ápice de ilusión que tienen de disputar un Mundial.

Sobre todo la que puede tener Huertas, que ha logrado, con Brasil, la clasificación para su quinto mundial seguido...

¡Hombre! El clasificarse y cómo lo han hecho supone un momento muy emotivo para él. Será una Copa del Mundo muy especial, porque con Marce nunca se puede decir nada con rotundidad, pero seguramente sí sea su último Mundial.