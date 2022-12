Vidorreta: «Se nos salieron muchas corbatas»

Contrariado por la derrota, Txus Vidorreta se lamentó que pequeños detalles condenaran a su equipo contra el Real Madrid. «Tuvimos varios tiros cómodos pero no entraron; se nos han salidos muchas corbatas», aducía el preparador canarista, que admitía una cierta espesura ofensiva de los suyos. «Creo que exigimos al Real Madrid jugar buen baloncesto tanto en ataque como en defensa; y nosotros, salvo pequeños errores puntuales realizamos un buen juego defensivo, pero nos ha faltado algo de soltura en ataque, algo que contra el Madrid y el Barça ya sabemos que va a suceder», argumentaba el preparador canarista.

Si bien Vidorreta realizó «ningún comentario sobre los árbitros», el técnico aurinegro insistió en que esa espesura de la que hablaba tuvo mucho que ver con la aplicación física de su rival. «Hemos tenido muchas buenas finalizaciones en las que Tavares no ha tenido tanta influencia; sino que tiene más que ver la dificultad de jugar contra un equipo tan físico y agresivo, y que no entra en bonus salvo cuando quiere, que es al final del segundo, tercer y cuarto periodos», dijo el responsable del banquillo aurinegro, que expresó cierta impotencia por no «encontrar la fórmula para ir a los tiros libres ni que tu juego sin balón sea efectivo». Una deficiencia en la que al principal afectado fue «Sasu Salin, que no tiene libertad de movimiento...» «Es agarrado, empujado... En estos partidos no está cómodo ya que no se señala falta nunca en el juego sin balón, lo que le impide sacar ventajas», añadió.

Tras irse al descanso con un 6/20 en tiros de dos, Vidorreta destacó que el Lenovo mejoró «tras el descanso», pero en cambio se lamentó por «no anotar varios de los triples abiertos» de los que dispuso su equipo. «Hay que anotarlos si quieres cerrar un partido así de igualado. Hicimos una buena puesta defensiva, y en los primeros 15 minutos competimos de tú a tú, pero luego se nos cerró el aro y ellos han adquirido una ventaja que supieron mantener. Pese a ello han tenido que anotar bastantes tiros de tres de mucho valor en el último cuarto para tener el partido bajo control», explicó.

A modo de resumen, Vidorreta hizo una valoración global de lo que va de curso. «Estamos tristes por haber perdido, pero alegres por ser uno de los pocos equipos que se mantienen en la estela de los trasatlánticos», dijo a modo de conclusión.