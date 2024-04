El español Jordi Fernández será el nuevo entrenador de los Brooklyn Nets

Jordi Fernández será el nuevo entrenador de los Brooklyn Nets, aseguró este lunes la cadena ESPN, por lo que se convertirá en el primer técnico nacido en España al frente de un equipo de la NBA.

Adrian Wojnaroswki, uno de los periodistas con mejores fuentes en la NBA, sostuvo en ESPN que el catalán, que ahora es técnico asistente en los Sacramento Kings además de seleccionador de Canadá, es la primera opción para el banquillo de los Nets. Shams Charania, el otro gran 'insider' de la liga, detalló el pasado sábado en The Athletic que era uno de los tres candidatos junto a Mike Budenholzer (campeón de la NBA en 2021 con los Milwaukee Bucks) y Kevin Young (entrenador asistente de los Phoenix Suns).

Según Wojnaroswki, Fernández "ha emergido como la opción de los Nets para convertirse en el próximo técnico" distanciándose de sus competidores y "conseguirá el puesto de entrenador jefe de los Nets" Fernández, que llevó a Canadá al bronce en el Mundial de baloncesto de 2023, es uno de los técnicos asistentes más valorados en estos momentos en la NBA y su nombre había sonado como posible entrenador jefe de alguna franquicia en los últimos años. Sin ir más lejos, el de Brooklyn no es el único equipo que había pensado en él para la próxima temporada puesto que los Charlotte Hornets también le situaron a comienzos de este mes entre sus candidatos para ser su futuro entrenador.

"Esto al final va a llegar: tener prisa nunca ayuda y no tengo ansiedad por ser primer entrenador. Es ir paso a paso y va a llegar. Y cuando sea será", dijo a EFE el de Badalona en una entrevista el pasado febrero. "Todo suma. Los que no hemos sido primeros entrenadores en la NBA, al final también es importante que te vean en ese rol, sea donde sea. Yo he tenido el privilegio de hacerlo en la G League, ahora en un Mundial y en breve en unos Juegos Olímpicos", contó.

De 41 años, Fernández terminará la campaña con los Kings antes de tomar las riendas de Brooklyn. Sacramento (noveno del Oeste) juega este martes contra los Golden State Warriors (décimo) en el 'play-in'. El vencedor se medirá al perdedor del duelo entre los New Orleans Pelicans (séptimos) y Los Angeles Lakers (octavos) por el último billete al 'playoff'.

Los Nets, tras la disolución del 'superequipo' comandado por Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving, han firmado una pobre temporada que ni siquiera les ha permitido jugar el 'play-in' en el Este. Los neoyorquinos han terminado la fase regular con un triste balance de 32-50 que les dejó como undécimos del Este. Los Nets comenzaron la temporada con Jacque Vaughn en el banquillo, quien fue despedido en febrero. Kevin Ollie fue el técnico interino desde entonces. Mikal Bridges es la figura de este conjunto en el que también destacan otros nombres como los del controvertido Ben Simmons, Cam Johnson, Nic Claxton, Dennis Schroder o Dorian Finney-Smith.

En Brooklyn también entrenó de 2016 a 2020 Kenny Atkinson, quien tiene la doble nacionalidad estadounidense y española. Fernández, en cualquier caso, será el primer entrenador jefe en la NBA nacido en España.

Fernández llegó a EEUU por primera vez en 2004 para asistir a un campus de verano y posteriormente trabajó en los cuerpos técnicos de Cleveland Cavaliers (entrenador de desarrollo de jugadores de 2009 a 2013) y Denver Nuggets (asistente de 2016 a 2022) antes de dar el salto a Sacramento como "associate head coach" a las órdenes de Mike Brown. "Si mi buena labor me da esa oportunidad (de ser entrenador jefe), estaré preparado. Yo creo que soy y seré capaz de hacerlo", le dijo a EFE en 2022.

La clave para que se instalara en EEUU fue cuando conoció a Brown, quien le ofreció un puesto con los Cavaliers "empezando desde abajo". "Lo que es el sueño americano. Dejé todo en España, en septiembre me mudé y estuve aprendiendo y trabajando mucho", contó en esa entrevista este técnico que, a lo largo de su ya larga trayectoria en la NBA, ha trabajado en la cancha y los vestuarios con estrellas como LeBron James o Nikola Jokic.