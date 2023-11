Mikel Oyarzabal fue el jugador designado para comparecer en la rueda de prensa oficial previa al Chipre - España de clasificación para la Eurocopa del 2024. La Roja ya tiene el billete en el bolsillo, igual que los Juegos de París, y se ha abierto el debate sobre el posible doblete que pueden hacer algunos futbolistas, como ocurrió en Tokio 2021.

Oyarzabal se mojó y aconsejó a jóvenes como Gavi, Balde, Nico Williams o Lamine Yamal que disputen el próximo año los dos torneos, si se da la circunstancia: "Personalmente les diría que vayan a los dos eventos, si tienen la opción. Son dos competiciones, sobre todo una de ellas (los Juegos Olímpicos), que se da una vez en la vida, y no más. Si las cosas van bien, puedes jugar más de una Eurocopa. Son torneos de nivel top y yo elegiría volver a ir a los dos”.

El jugador de la Real Sociedad ha recuperado su mejor versión tras una larga lesión que le dejó sin el Mundial de Qatar 2022 y, con el paso del tiempo hizo una valoración de los meses que estuvo de baja. "Todo proceso llega su tiempo y a mí me ha costado. Seguí trabajando cuando las cosas no salían como esperaba, he notado la confianza de gente cercana para seguir apretando. Si estoy aquí es porque las cosas salen bien y quiero seguir por la misma línea”.

El futbolista añadió que "ha sido un proceso que me ha ayudado mucho, aunque no lo volvería a elegir porque supone mucho. Hay dos formas de vivirlo, yo opté por el lado positivo, cómo puedes mejorar y de qué te puede servir. Es un proceso con el que he disfrutado mucho. He aprendido de mi cuerpo, he disfrutado de cosas desde fuera de mi familia o de gente que no haría podido hacer. No lo repetiría, pero lo veo ahora como positivo”.

Comparación De la Fuente - Imanol Aguacil

El delantero habló de Luis de la Fuente, de quien dijo sentirse "muy agradecido" y tener "una gran relación no solo profesional, sino también personal”. En la comparativa con Imanol Aguacil señaló que "Imanol se expresa más en el campo, Luis es más calmado, pero dentro del vestuario puede incidir en cosas. Cada uno es como es y lo lleva a su manera".

Respecto a las palabras de Imanol reclamando incluso a ocho jugadores de la Real Sociedad en la lista, Oyarzabal sonrió y apuntó que “si Imanol lo ha defendido es porque lo siente. Esto habla bien de que lo hacemos bien, que vamos creciendo y tiene valor. Es positivo”

En cuanto a su futuro, Oyarzabal cerró su salida a club de la Premier League, como se le preguntó desde la prensa chipriota: “Estoy contento en la Real Sociedad, es mi equipo de pequeño. El club está creciendo y con el club crecen los jugadores. Todo es positivo para mí. Estoy feliz donde vivo, en mi club, con mi familia y poco más puedo pedir” .

Eurocopa

De las aspiraciones de la selección, el vasco señaló que “se trata de un constante crecimiento, de mejorar en cada convocatoria. La Eurocopa anterior fue una gran competición, estuvimos muy cerca de conseguir algo y nos quedamos con mucha pena. El Mundial lo viví desde casa, es diferente. Tenemos esperanzas en la Eurocopa, el equipo trabaja bien y confía. Podemos competir ante cualquier rival y competición”.

Por último habló de su posición en el campo y explicó que “en los últimos partidos me toca más en punta en el club. En la selección, en la izquierda. Es positivo tener varias posiciones, que el míster pueda elegir y luego, yo estoy disponible”.