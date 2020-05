Pérez: "Si las instituciones no apuestan por el fútbol femenino no nos quedará otra que cerrar"

Toca apretarse el cinturón en la UD Granadilla Tenerife Egatesa. La ya delicada economía en la que ya se movían no pocos clubes de la Liga Iberdrola se ha visto acrecentada por las consecuencias que se vienen generando por el covid-19. Tiempo de vacas flacas al que no es ajeno el conjunto isleño, sabedor que su futuro no se antoja nada halagüeño, al menos si no cuenta en el futuro más próximo con un sólido respaldo público y privado. Condición que, de no cumplirse podría suponer incluso la desaparición de la entidad.

"Si las instituciones no quieren apostar por el deporte femenino, y en concreto por el fútbol, pues a lo mejor no nos queda más remedio que cerrar en dos años", reconocía este lunes, en una rueda de prensa telemática, Julio Luis Pérez, vicepresidente del club sureño. Afirmación que corrobora con una filosofía que parece clara, "no entrar en una dinámica de pérdidas y ruina como ya le ha pasado antes a otros clubes de la Isla".

Admite Pérez, en esta línea, que "este año será muy, muy complicado en lo económico", en parte porque "ya algunas empresas" le han confirmado "que no seguirán apoyando". "Espero que la mayoría sí se mantenga con nosotros y que exista buena predisposición de las instituciones para colaborar; de lo contrario la decisión más sensata sería dejarlo", argumenta el vicepresidente de la UDG.

Pérez cree que "los clubes independientes", aquellos que no tienen vinculación con conjuntos masculinos de LaLiga deben "dar un paso decisivo" para su "futuro", y considera clave que el Granadilla pueda "entrar en Programa Élite" de la Federación Española. De esta forma podría recibir una cantidad (que ronda los 500.000 euros y unos 100.000 para el filial) que resultaría "clave" para la viabilidad de sus dos equipos.

La idea de la UD Granadilla Tenerife es la de seguir "jugando en el Sur", en especial porque la comarca le ha "apoyado mucho en tiempos de bonanza", aunque no esconde que también le condiciona "el grave problema de instalaciones" que existe en la zona capital. También entra en juego, para abortar ese posible cambio de residencia, el elevado coste que supondría "jugar en el Heliodoro, al menos 5.000 euros por partido".

En el plano estrictamente deportivo, Julio Luis Pérez dio casi por hecha la renovación del técnico del primer equipo, Francis Díaz. "No hay nada firmado, pero en un 95% de posibilidades va a seguir", expresó el directivo de la escuadra granadillera, que también puso de manifiesto la intención "de quedarse con la mayoría de la plantilla actual", si bien anunció la "no continuidad" de las brasileñas Jujuba Cardozo y Rafaela Anchieta. "Ahora nos queremos centrar en las renovaciones, aunque el tener que ajustar el presupuesto puede provocar que no se pueda llegar a lo que piden algunas jugadoras", añadió.