"La inversión en el estadio ronda los 2,5 millones de euros"

Una de las obras más acuciantes para la consejería que dirige Rivero es el cambio de luminarias del Heliodoro Rodríguez López, porque está sujeta a la normativa del Reglamento para la Retransmisión Televisiva de la Liga Nacional de Fútbol Profesional. "El Estadio requiere un cambio en las luminarias porque lo obliga la normativa para la emisión de los partidos. Es una exigencia que ya existía antes de que llegara este grupo de gobierno. El Cabildo no tenía previsto el cambio de las luminarias, no estaba presupuestado. Tuvimos que ponernos en marcha, primero para arreglar el estadio, que necesita un buen repaso, porque no ha tenido el mantenimiento necesario con el paso de estos años. Ese proyecto, los pilares de la nueva iluminación, requieren un modificado de obra que ya tenemos preparado, hay que invertir más de lo previsto. Se trata de una inversión importante que vamos a acometer, ronda los 2,5 millones en total, con las gradas, cerrajería y luminarias". La norma aprieta en cuanto a plazos. "Lo tenemos que hacer este año. La directora insular se ha comunicado con la Liga, hemos pedido un aplazamiento, tener un poco más de margen para acometer la obra, pero nos lo niegan. Tenemos que intentar que le equipo y los aficionados no se vean perjudicados, hay que hacerlo para la próxima temporada", termina diciendo la consejera.