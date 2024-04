El Costa Adeje empata tras una doble ventaja

La UD Costa Adeje sigue alargando la buena dinámica de las últimas semanas al lograr un nuevo punto frente a todo un Madrid CFF. En un partido muy accidentado, en especial por las lesiones sufridas por la blanquiazul Paola Hernández y la madrileña Marina Rivas en la recta final del choque, el cuadro de José Herrera tomó el mando del marcador, hasta por dos ocasiones, con goles de Patri Gavira, de penalti, nada más iniciarse el partido, y de Ange Koko, pero vio como las de Víctor Martín pusieron las tablas por mediación de Luany y Lucía Pardo, de falta.

Nada más iniciarse la contienda, el Costa Adeje tomó el mando del marcador con un penalti cometido sobre la marfileña Ange Koko cuando se dirigía a materializar un servicio de Gift Monday. Patri Gavira asumió la responsabilidad y no fallo para mandar el esférico a la red. Acto seguido, las madrileñas estuvieron a punto de reponerse con un mano a mano de Luany que Noelia Ramos evitó con una salvadora parada.

Con el marcador a favor, el cuadro de José Herrera se vio enfrente con un Madrid más asentado, un rival que se fue a por el empate. Noelia Ramos tuvo que aparecer para meter una mano salvadora tras un centro envenenado. Por su parte, las tinerfeñas replicaron con una clara oportunidad que pudo suponer el segundo tanto, pero el remate con la rodilla de Ange Koko, tras un servicio e Babajide, terminó en las manos de la portera Paola Ulloa.

A la media hora, el Madrid puso las tablas con una jugada en la que la internacional brasileña Luany le ganó la partida a Aleksandra para avanzar en velocidad y plantarse en el mano a mano con Noelia Ramos, a la que superó con un sutil remate de vaselina.

Con tablas en el partido, el Costa Adeje no se acongojó. Se repuso para volver a tomar el mando del partido con una jugada en la que la portera Paola cometió un error a la hora de atrapar un centro de Bea Beltrán, dejando el balón en bandeja para que la marfileña Ange Koko mandara el esférico a la red.

En la recta final de la primera mitad, el Madrid se fue de nuevo a por la igualada y creó peligro con un córner envenenado de Karen que, entre Noelia Ramos y la madera, no terminó en las mallas de la portería blanquiazul. Las constantes interrupciones de la primera mitad derivaron en un tiempo añadido de ocho minutos en el que el marcador no se volvió a mover a pesar de las intentonas de las chicas de José Herrera y Víctor Martín.

Y tras la reanudación, el Madrid saltó mejor al recinto adejero, apuntándose el control del partido para tratar de conseguir su segundo tanto. Las blanquiazules estuvieron algo dubitativas frente a un cuadro de Víctor Martín que se fue a por la igualada, un premio que logró en el minuto 66. Lucía Pardo aprovechó una falta cometida por la portera Noelia Ramos y envió el esférico a la red.

La entrada de las jugadoras de refresco impulsó al Madrid, lo que obligó al conjunto de José Herrera a ir de menos a más, reponiéndose del ímpetu de las capitalinas para tratar de volver a llevar el peligro a la renqueante por lesión Paola. Sin embargo, las blanquiazules quedaron mermadas por la lesión sufrida por Paola Hernández, que dejó a las adejeras con diez jugadoras sobre el campo.

En la recta determinante de la contienda, el partido tuvo una nueva interrupción por la lesión sufrida en la rodilla de la madrileña Marina Rivas, que dejó también con diez al conjunto de Víctor Martín. Las contantes interrupciones y el calor imperante sobre el recinto adejero afectaron al ritmo del juego, lo que derivó en que el marcador no se volviera a mover.

El Costa Adeje se queda en el noveno puesto de la tabla, con diez puntos de margen con el descenso marcado por el Granada –su próximo rival–, y a solo uno del octavo, la Real Sociedad.

José Herrera, pendiente de Paola

Dejando el resultado a un lado, José Herrera compartió su preocupación por la lesión que sufrió Paola Hernández. «Espero que no sea nada, que quede en un susto», comentó sobre la centrocampista tinerfeña. Dicho esto, calificó el encuentro como «vertiginoso». En esa línea, opinó que «fue muy abierto», aunque no le sorprendió ese desarrollo. «Sabíamos que iba a ser así por las características de dos equipos a los que nos gusta la verticalidad», explicó el entrenador. Herrera introdujo en su análisis otro factor relevante. «Hacía muchísimo calor y el esfuerzo de los dos equipos fue titánico. Jugar con esta temperatura es complicado», apuntó. En su repaso, indicó que el Costa Adeje hizo «ajustes defensivos en el descanso» y comentó que el Madrid marcó en «situaciones» que se deberían «controlar más». También pidió «seguir mejorando» para no recibir tantas tarjetas amarillas.