¿Cómo se presenta 2024?

Lo más inmediato será retomar las competiciones, ya este fin de semana, en Primera, Tercera y Primera femenina. Las tres venían causando buenas sensaciones y las expectativas son altas. Aparte de eso, estamos muy contentos por haber podido recuperar el apoyo del Cabildo, que es algo que se había perdido durante el mandato anterior a 2017 por la falta de confianza que había provocado la mala gestión de la directiva que estaba entonces en la Federación. El Cabildo triplicará la cantidad destinada a los clubes. La partida pasará a casi 700.000 euros. El reparto se hará por categorías, como en La Palma y Gran Canaria. De esta manera, las competiciones serán cada vez más interesantes.

¿Cómo se las habían arreglado para no fallar en la gestión?

Casi hasta hoy, hemos vivido de patrocinios privados y del canon que se cobra a los clubes. Eso nos ha permitido seguir adelante. Ahí han estado CaixaBank, Cajasiete, Fundación CEPSA, Dielca... Entramos a la Federación en 2017 y nos encontramos con una deuda bastante importante. Aparte de eso, la sede federativa era ruinosa y el archivo de documentos y fotos estaba tirado y desordenado.

¿Las cosas han cambiado siete años después?

Sí. Y me gustaría destacar el trabajo de dos directivos, Raquel Gutiérrez, cuya labor para rescatar y catalogar los archivos fue fundamental, y Santiago Gutiérrez, que nos ayudó mucho para mudarnos a la sede actual. Cuando empezamos, había un convenio con el Cabildo para que la Federación pudiera hacer uso de una casa, pero el estado ruinoso de ese inmueble lo hizo imposible:caían cascotes, trozos de cemento... Dadas las circunstancias, nos pusimos a buscar un nuevo local. Entretanto, nos dieron una sala en el pabellón Santiago Martín, pagando un alquiler, y luego pasamos al Pancho Camurria, hasta que pudimos tener en propiedad la sede actual. Santiago Gutiérrez, que es tesorero de la junta y arquitecto, nos regaló un proyecto para la reforma de dicha sede, y el Cabildo adelantó una parte de la subvención para la ejecución de la primera fase de las obras. Ahora podemos decir que tenemos un espacio moderno, adaptado al siglo en el que estamos, abierto a todos... Está en la calle Adán Martín, en La Laguna.

¿Cómo era la situación económica de la Federación?

Había un agujero inmenso. Empezaron a aparecer facturas y facturas. Por poner un ejemplo, estuvieron seis años sin pagar la contribución de la casa en la que estaba la sede anterior. Aparte de eso, nos llegaron facturas de una compañía de teléfonos por unos once terminales de última generación que no fueron devueltos. Además, tuvimos que pagar otras dos deudas que acarreaban embargos, de unos 5.000 euros cada una a un anterior jardinero y a la asesoría laboral que trabajó con la pasada directiva. El montante de la deuda en febrero de 2017 era alto. Fue un problema añadido a la hora de poner en marcha las competiciones y trabajar con los clubes.

Empezó en 2017 y ya está cercano el final de su mandato.

Sí, tocan elecciones a las Insulares y las Regionales. En principio, en septiembre entrarán las nuevas juntas para organizar las competiciones.Dependerá de lo que decida la gestora con el Gobierno de Canarias. En mi caso, por estatutos, no puedo continuar: llevo dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno. Dentro de nuestras posibilidades y de una manera altruista, hemos intentado hacer el mejor trabajo para que la lucha esté como esté en la Isla.

¿Ya piensa en la despedida?

Lo único que pido es que me recuerden por haber hecho mi trabajo. Estoy muy agradecido a mis compañeros de junta por haberme aguantado y ayudado a llegar al final. Le he dedicado todo el tiempo que he podido. Seguramente, he cometido muchos errores, pero tienes que tomar decisiones y sé que muchas no fueron agradables. También hay que tener en cuenta que en el segundo mandato sufrimos una pandemia y fue muy difícil sacar adelante la gestión sin recibir ingresos. Para poder recuperarnos, el trabajo ha sido arduo por parte de todos los compañeros y del mundo de la lucha, de los equipos, de los deportistas... Nos fajamos y empezamos poco a poco con protocolos de seguridad para recobrar la normalidad. Entre todos hemos podido llevar la lucha al sitio que merece.

¿Con qué más se queda?

Por ejemplo, con que somos la junta directiva de federaciones insulares con más paridad, con seis mujeres. Contamos con una web muy clara, actualizada y ágil. Tenemos unas competiciones de Primera y Tercera muy atractivas. Además, nuestro comité de árbitros es el más grande de toda Canarias: sumamos más árbitros que en el resto de Islas. Eso es importante y me parece una señal de que está entrando gente joven. Y en los Juegos Cabildo, desde que se implantó el proyecto Escuela Insular, hemos pasado de 15 a 18 escuelas y se ha duplicado el número de niños y niñas que participan, desde los 300 de la temporada 20/21. Es un proyecto subvencionado por el Cabildo Insular.

¿Se irá con la deuda a cero?

Ahora mismo no debemos nada a nadie. La deuda ha quedado saneada. No sé qué dinero va a quedar cuando acabe la temporada, pero la deuda estará a cero. Y ahora, en estos meses, entrará el dinero procedente de la subvención del Cabildo, que es una suma con la que no habíamos podido contar, porque se había roto la relación con la Federación por la falta de confianza de los anteriores mandatarios del Cabildo con los gestores que estaban en ese momento. En ese caso, la etapa de Daniel Delgado en la Federación fue catastrófica. Por poner un ejemplo más, no habían justificado una subvención del Cabildo de unos 32.000 euros correspondiente a los juegos municipales. Esa deuda quedó ahí y nosotros tuvimos que asumirla para recuperar la confianza del Cabildo. Cuando llegamos, nos cayó todo, fue muy duro. Pero hoy en día puedo decir que la Federación tiene la deuda pagada y quedará dinero. Si la junta que venga cree oportuno contar con nuestra ayuda, tendremos una transición positiva por el bien de la lucha canaria en Tenerife.