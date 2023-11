Palabra de capitanas

Tanto la receptora cubana del Tenerife Libby’s como la del Hidramar Gran Canaria no se atreven a determinar quién es el gran favorito para alzarse con el título de la Supercopa. Lisbet y Saray consideran que las dos escuadras saltarán al Santiago Martín a por todas en un encuentro en el que no existe margen de error para ninguna.

¿Cómo se presenta el máximo derbi del voley femenino, otro espectacular Tenerife Libby’s-Hidramar Gran Canaria?

Saray Manzano (S.M.): El enfrentamiento lo afrontamos como una final más, vamos con todo porque es un título más y nos gustaría que se quedara en casa, Gran Canaria.

Lisbet Arredondo (L.A.): Muy bien, va a ser un partido muy emocionante. Los dos equipos van a darlo todo porque es un partido importante y creo que por nuestra parte estamos súper motivadas muy bien y cómodas después de los últimos resultados. El Hidramar va a dar un cambio bastante grande para este partido porque no es un partido normal, con lo que van a salir a darlo todo y va a ser un partido distinto a lo que han sido las últimas jornadas de la liga.

¿Cómo llega su equipo a la Supercopa?

S.M.: El grupo va con todo. A pesar de la derrota del sábado (Kiele Socuéllamos, 1-3), el conjunto llega bien, con ganas. Son días nuevos, una semana nueva y la Supercopa es un título y vamos con ganas de levantar este título, alzarlo nosotras y a por ello iremos.

L.A.: Bien preparadas. Anímicamente y físicamente bien, estamos trabajando aspectos técnicos que tenemos que corregir y vamos con muchas ganas e ilusión.

¿Quién es el favorito en esta competición a partido único?

S.M.: Creo que no hay favoritos. Los dos equipos tenemos muy buenas jugadoras y pienso que cualquiera de los dos se puede llevar este título y será un partido precioso y para disfrutar.

L.A.: No hay [risas]... Va a celebrar la victoria quien más concentrado salga y el que menos errores cometa e intentaremos que seamos nosotras, enfocarnos en nuestro juego y en nosotras y a raíz de esto ver lo que pasa. Eso es lo importante.

¿Cuáles son las virtudes del equipo rival?

S.M.: ¿Las virtudes? Tienen muy buenas jugadoras. En mi opinión, destacaría lo mismo que nosotras. Somos constantes y cuidamos el error en el juego, esas son nuestras virtudes. Saber estar y mantener un nivel muy alto como los dos equipos sabemos.

L.A.: El Hidramar es un equipo que tiene mucha garra y muy bueno en el ataque y en el saque. Son bastante organizadas en bloqueo, en contraataque. Nunca sabes de lo que son capaces, siempre pueden dar más de sí. Hay que tener vigiladas, sobre todo, a Saray en ataque y Sulián Matienzo, que son sus principales atacantes. Controlarlas para que no se nos vaya el partido por ahí.

¿Y las flaquezas?

S.M.: También lo mismo para los dos conjuntos. El cometer errores hace que nosotras y el Tenerife Libby’s flaqueemos porque esos fallos te meten en un agujero del que es difícil salir y si el otro equipo los aprovecha es muy complicado salir de ese bucle.

L.A.: Pienso que a ellas les cuesta jugar un poco cuando están por debajo en el marcador, levantar y remontar. Creo que tenemos que explotar ese punto débil, por decirlo de alguna manera. Tenemos que intentar empezar poniéndonos por arriba y dominar el partido e intentar que no puedan encontrar su juego.

¿Cuáles serán las claves?

S.M.: Lo mismo que la anterior, cuidar el error y la pelota y siempre tener una actitud positiva porque eso también ayuda mucho. Y sobre todo apoyarnos entre nosotras. Ser el equipo de compañeras que somos fuera del campo y serlo dentro, porque pienso que ahí estará la clave.

L.A.: Tenemos que ser nosotras mismas y atender a nuestro juego, como dije antes.

¿Piensa que la sustitución de Marcos Dreyer por Fran Carballo en el banquillo se puede notar en el Hidramar?

S.M.: Siempre lo digo, cada entrenador es un mundo y cada uno tiene su forma de trabajar y Marcos como entrenador tenía sus métodos y sus tácticas. Nos aportaba lo mejor de él y Fran también va a aportar lo mejor que tiene. Nosotras esté quien esté vamos a apoyarlo y respetarlo y a escuchar lo que nos pueda ayudar, que nos dé sus consejos y sus motivaciones y al final tenemos que tirar para adelante.

L.A.: No estoy segura, pero creo que los problemas que ha tenido el equipo han sido cosas del juego que quizá no han llevado bien desde el banquillo, pero que también tienen muchas responsabilidades las que están dentro de la cancha. Creo que lo que tienen que corregir es el rendimiento de sus jugadoras, que al final son las que están en la cancha. Los entrenadores a veces pueden hacer muy poco porque no son los que están dentro.

¿Considera que el Tenerife Libby’s pagará el tener un equipo con ocho jugadoras nuevas?

L.M.: Tanto el Haris como nosotras somos dos equipos en crecimiento que cada año van a buscar más y crecer más y cada temporada traen jugadoras de mucho nivel. Creo sinceramente que los dos equipos estamos a la par y se puede destacar lo mismo de los dos tanto bueno como no tan bueno. Los dos estamos en crecimiento.

L.A.: Todo es posible. Ya lo vimos al principio de temporada, que no nos fue muy bien, algo inestables precisamente por eso, porque nos quedaba mucho trabajo por esas fechas para poder encontrar nuestro juego y acoplarnos mejor. Al final las que tenemos más experiencia tenemos que tirar del carro y encaminar a las demás. Si nos siguen pienso que va a ser un partido espectacular.

¿Quién alzará el título de la Supercopa?

S.M.: El ganador será el que ese día tenga más hambre en esa Supercopa, de ganar y de esa picardía para sacar ese partido. Que gane el mejor y el que cometa menos errores cometa y que sea un partido muy bonito para disfrutar.

L.A.: El ganador de la Supercopa será el equipo que más organizado esté y el conjunto sea más valiente. Es un partido único y hay que darlo todo y hay que salir con 0 duda.