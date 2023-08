La Selección Española de Fútbol femenina se alzó con el trofeo que la acredita como mejor selección del mundo tras vencer por 1-0 a Inglaterra en la final del Mundial. Esto es lo que debería haber tenido el protagonismo, pero las desafortunadas acciones de Luis Rubiales durante y en la celebración del triunfo han empañado una gesta histórica.

Las jugadoras se han plantado tras la última comparecencia del todavía presidente de la Federación Española de Fútbol hablando sobre su beso con Jenni Hermoso. En un hecho sin precedentes, más de 80 jugadoras se han unido y han renunciado a entrar en una convocatoria nacional mientras sigan sus actuales dirigentes.

Dentro de esa lista se encuentra María José Pérez. La tinerfeña, una de las mejores jugadoras canarias de la historia y que continúa jugando en la UDG Tenerife, ha sido una de las que han firmado este documento, dado su pasado como internacional con España.

Además, esta no ha sido la única decisión que ha tomado la atacante. En un comunicado lanzado durante la tarde del domingo, María José se desvinculaba de cualquier colaboración con la Federación Tinerfeña de Fútbol "hasta que desaparezcan todas aquellas personas que restan futuro y respeto al deporte".

Pérez no solo pone el foco en Luis Rubiales, sino que también "se trata de todas las personas que permiten que el fútbol no avance en igualdad. De todos aquellos que aplaudieron, de los que se esconden detrás de sus trajes de chaqueta para ningunearnos".

Dentro de esas personas, María José señala al presidente de la Federación Tinerfeña, que "también ha aplaudido. ¡Qué tristeza me da!". Morales Mansito estuvo en esa junta extraordinaria donde Rubiales anunció que dimitía de su cargo entre los aplausos de los allí presentes, entre ellos el presidente tinerfeño.

#SeAcabó

Dos palabras se oyen y se leen cada vez con más fuerza. #SeAcabó se ha hecho viral en todas las redes y es la expresión que están utilizando todas las personas que se han ido pronunciando en contra del comportamiento y las palabras de Luis Rubiales.

María José cierra su comunicado con "BASTA YA. SE ACABÓ", no sin antes resaltar que estos dirigentes "no me representan, no nos representan. Me desligo de todo aquello que tenga que ver con aquellos que miran hacia otro lado o apoyan este tipo de actitudes".