David Martín, presidente del Tenerife Libby's: "Tenemos que tener sangre fría ante el Avarca"

El presidente del Tenerife Libby's, David Martín, puso en valor la victoria por 3-0 obtenida este domingo en el pabellón Pablos Abril de Taco en el primer partido de la semifinal de la Liga Iberdrola al mejor de tres ante el Avarca Menorca, un resultado que no indica lo ajustado del triunfo juego a juego (25-22, 25-23 y 26-24), por lo que demanda a su equipo "tener sangre fría" y, sobre todo, "tirar de toda esta experiencia que tiene nuestro equipo".

Sobre ello, el dirigente resalta que el grupo "tiene que estar centrado en los momentos clave, en los finales de set, que al final fue lo que desequilibró la balanza" en el encuentro ante las menorquinas. Advierte de que el resultado es del todo engañoso por lo que pide aplicar el factor que fue determinante el domingo en el choque del próximo sábado en el Pavelló Municipal de Ciutadella, a partir de las 18:00 horas: "Mantener la disciplina táctica que está teniendo el Tenerife Libby's en los partidos de casa".

Martín recuerda que el equipo está volviendo a crecer poco a poco después de una temporada muy dura y con muchas incidencias, prueba de ello es la recuperación de la capitana Lisbet Arredondo, que "va cogiendo la forma", aunque el domingo no jugó la alemana Laura Rodwald, aquejada de "una microrotura en el abdomen", lo que le impidió entrenar a lo largo de la semana pasada. En cualquier caso, "esperemos que el sábado consigan su mejor versión" para imponerse al Avarca Menorca y pasar a la finalísima.

Sobre ello mira de reojo la otra semifinal, la que enfrenta al Cajasol y al CV Olímpico, y cuyo primer partido se llevaron las andaluzas por 3-0. "Ellas presionan mucho en su cancha con más de 1.000 espectadores, que fueron claves para la victoria, igual que nuestra increíble afición. También digo que igual los equipos que no vienen de jugar los cuartos de final han tenido un parón de 15 días y en el caso del Olímpico igual les ha venido bien para descansar, pero los que llegan vienen más rodados".

David Martín destaca que no piensa en ninguna de las formas en el título, que va paso a paso y que sí es verdad que "nuestro objetivo es el trabajo que hacemos día a día y conseguir jugar una final es importante. Luego se verá quién la gana, que será el que mejor que llegue se llevará la Liga Iberdrola".

Por ultimo, no quiso desaprovechar la ocasión para señalar que "si llegamos, me gustaría jugar la final en el Santiago Martín, porque el pabellón Pablos Abril se nos ha quedado pequeño. Hay que pensar en algo más grande para una afición como la nuestra, que ante el Kiele y el Avarca estuvieron tremendos". No obstante, desea que cuanto antes se instale el nuevo parqué en el coliseo de Taco "por si no se pudiera jugar en el Santiago Martín. Sería fundamental".