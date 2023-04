Primer paso del Tenerife Libby’s

El primer punto es blanquiazul. Tenerife Libby’s La Laguna venció ayer por 3-0 al Avarca de Menorca, con lo que pone la primera piedra para conseguir, como el pasado curso, un hueco en la final por el título de la Liga Iberdrola. El conjunto preparado por Juan Diego García hizo valer tanto su rodaje al venir de disputar el cruce de cuartos de final, como el factor cancha, acon el empuje de un Pablos Abril prácticamente lleno. Ahora, las de Taco tendrán que certificar su buen momento el próximo fin de semana en tierras baleares.

El arranque del partido en el Pablos Abril presagiaba que la tarde iba a ser intensa. Con la capitana Lisbet Arredondo ya en el sexteto inicial –había salido desde el banquillo en los dos últimos contra el Socuéllamos–, las de Juan Diego García saltaron a la pista alentadas por un pabellón al que todavía le duraba la euforia de cuartos de final. Acertadas en el saque y en el bloqueo, las tinerfeñas supieron contrarrestar con la recepción el acierto de Maira Westergaard. Con más tranquilidad en la pista que lo que reflejaba el electrónico –ya que siempre llevó la delanteras con parciales como 11-9, 15-12 y 22-19–, cerraron la manga con un 25-22.

Pero el Menorca no se daba por vencido y comenzó el segundo set buscando sumar en cancha lagunera. No obstante, a pesar de la igualdad que todo el parcial sostuvo en el marcador, fueron las laguneras quienes demostraron que el ritmo de competición estaba de su lado. El conjunto balear llegó a disponer de un 19-20 a favor, pero en los puntos finales, con la veteranía de Patricia Aranda al mando, el Tenerife Libby’s supo dirigir el juego y gracias a un remate de Lengweiller y un bloqueo de Kanas, se anotó otro parcial en su casillero para ponerse con un favorable 2-0 (25-23).

Por inercia, el tercer envite comenzaba siendo un asedio blanquiazul (su máxima renta fue un 6-1), pero no tardó en demostrarse que esto es una semifinal de Liga y que su adversario no iba a regalar nada. Del 10-6 inicial las menorquinas redujeron distancias y se colocaron con un 12-11 que ponía a las de Juan Diego García en aprietos. Llegaron incluso a igualar las baleares en medio de una lucha que no cesó y en la que ambos conjuntos pelearon cada bola (13-13). Tras un intercambio de puntos el Menorca tomó la delantera (16-17) antes de que el duelo se metiera en un toma y daca continuo.

Así se llegó al 24-23, pero el Tenerife Libby’s desperdició su primera bola de partido en un saque errado por Gustafsson (24-24). Pero ahí, en el momento de la verdad, un Pablos Abril que se quedaba pequeño y con ansias de ver a su equipo repetir gesta liguera, y el acierto de Meg Wolowicz –dos puntos seguidos– propiciaron que el set acabara cayendo 26-24 para el lado tinerfeño.

El primer paso ya está dado por la escuadra de Juan Diego García, pero aún le queda a las blanquiazules sumar otro punto en tierras menorquinas para poderse meter en la final que permita al Tenerife Libby’s La Laguna colarse en la gran final. Para ello, tendrá dos oportunidades el próximo fin de semana. La primera de estas citas tendrá lugar en el Pavelló Municipal D’Esports el sábado 15 de abril. En caso de derrota, podrá intentarlo en el mismo escenario al día siguiente.

En la otra eliminatoria de semifinales el Cajasol Dos Hermanas también tiró su mayor rodaje y sorprendió al Hidramar Gran Canaria, al que derrotó por otro 3-0: 27-25, 25-21 y 25-18. Ahora las amarillas deberán ganar sus dos encuentros en el Centro Insular para hacer valer la condición de campeón de la fase regular.