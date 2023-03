La UD Granadilla mira de reojo la 'Final Four'

Murcia, otra cita para la historia. La UDG Tenerife buscará este martes a domicilio la clasificación para las semifinales de la Copa de la Reina por cuarta vez, desde su llegada a la élite y por segunda temporada consecutiva. Las guerreras se medirán al Alhama CF en el Estadio José Kubala, en un encuentro que se disputará a las 16:30 horas y será emitido en directo por Teledeporte.

El conjunto isleño está a un paso de clasificarse para una nueva Final Four, hito que entraña una enorme dificultad y para el que la UDG Tenerife se volcará con la mayor de las ilusiones con el fin de hacerlo nuevamente realidad.

El de este martes será una eliminatoria inédita entre dos equipos que se enfrentan por primera vez en el torneo copero tras dos citas ligueras en la presente campaña. Recientemente igualaron a cero goles en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

La expedición azul y blanca se desplazó este lunes por carretera a Murcia tras ejercitarse por última vez en las instalaciones de la Academy CF Cracks de Valencia. La UDG Tenerife estará en el estadio con las mismas veinte futbolistas convocadas para el encuentro disputado este sábado, en el Estadio Antonio Puchades, correspondiente a la vigésima jornada en Finetwork Liga Femenina.

Para el técnico del UDGranadilla, José Herrera, el equipo está ante «el partido más importante del año para nosotras. La verdad es que lo estamos preparando con mucha cabeza y con una ilusión enorme y muchísimas ganas».

«Supone para nosotras, para el equipo, la afición y para Tenerife un paso importante esta temporada y la verdad es que creemos que es una cita histórica, ya que podemos repetir una Final Four y podemos refrendar pasando el buen trabajo que estamos realizando como equipo en los últimos partidos de la temporada» pero se trata en todo caso de «una competición diferente, el torneo de la ilusión y en el que todo el mundo quiere estar», recalcó.

Reconoció el técnico que «el Alhama no nos lo va a poner nada fácil y va a ser un partido muy complicado en su campo, pero estamos trabajando insistentemente estos últimos días».

Explicó que el rival «en los dos partidos –anteriores– ha hecho un trabajo defensivo muy bueno, interesante, sobre todo con esas ayudas defensivas de sus laterales en dos contra uno» con un elenco de jugadoras importantes.

No dudó en calificar al Alhama FCcomo «un rival peligroso, serio y bien entrenado y con las ideas claras y al que le tengo mucho respeto», reconoció para concluir.

Vero: «Un partido importante»

La jugadora Vero Herrera, aseguró en las horas previas del encuentro a disputar ante el Alhama CF, en el Estadio José Kubala, que se trata de «un partido importante. Ya lo que pasó este fin de semana quedó atrás. Ahora estamos enfocadas en el partido» de esta tarde y «es importante ganar este partido para poder llegar a la Final Four que es el objetivo presente en estos momentos».

Por otra parte, Vero reconoció estar contenta por la confianza que le ha dado el técnico del equipo José Herrera al ser titular el pasado fin de semana, destacando que «era una meta el disputar un partido de once titular con el primer equipo y se produjo antes de lo pensado, por lo que estoy muy contenta por el trabajo que he estado haciendo desde que estoy aquí».

«Me sentí súper bien, las compañeras me arroparon y me dieron ese apoyo que cuando estás en tu primera titularidad es necesario. En lo personal fue satisfactorio, aunque el resultado no acompañó», dijo para concluir.