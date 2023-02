Un mal comienzo condena al Echeyde frente al CN Mataró

Un primer cuarto de mala puntería frente a la portería contraria condenó al Santa Cruz Echeyde en su visita a la piscina Joan Serra i Puigdesens para jugar contra el CNMataró, un choque en el que el conjunto catalán ganó por 8-4. Esa victoria catalana se cimentó en base a una gran defensa y, sobre todo, en el brazo de un Pol Daura indefendible y la incapacidad de los tinerfeños de llegar a sus tiros.

Aún así, los santacruceros no hicieron un mal encuentro, ya que tuvo ocasiones sobradas a lo largo del encuentro para remontar el partido, aunque los palos y el portero Jack Turner echaron por tierra las iniciativas isleñas y, de paso, sus aspiraciones de escalar al quinto puesto.

Precisamente, el primer acto se abrió con un paradón de Diego Malnero, a lo que le siguió un tiro al palo de Marc Salvador. Mientras, los mataronenses, que tenían muy bien estudiados a los tinerfeños, cargaron la zona visitante con doble boya para permitir tiros liberados o situaciones de superioridad frente a Diego, algo que permitió a Daura abrir el marcador tras una contrafalta que nadie entendió (1-0, 6:08).

Precisamente, las contrafaltas marcaron constantemente el ataque del Echeyde, que nunca pudo coger una dinámica ofensiva positiva. Muy sensible estaba la pareja arbitral con los de Albert Español, que nunca les dejaron jugar cómodos en este cuarto, al contrario que los locales.

Para colmo, Negus desde zona 5 lograba el segundo (2-0, 3:01) en otro tiro liberado, replicado con posterioridad por Víctor Alegre (1:33). Más palos visitantes y una mejor colocación local en defensa y un mejor ataque permitieron al Mataró sumar dos más, Matamoros desde el 4 y Daura, otra vez, a falta de 20’’, lo que le llevó al término del parcial con un 4-1 a su favor.

Reanudación

En la reanudación, el Santa Cruz Echeyde entró con otro ánimo, los árbitros se olvidaron de las contrafaltas en ataque, lo que le permitió mover el balón, y la defensa chicharrera sumó enteros. A los 10’’ Víctor sorprendió a Turner desde la derecha (4-2), a lo que le siguió una fase de igualdad absoluta en la que Diego se dedicó a parar lo que le venía, aunque una inferioridad permitió a Caucos, tras tiempo muerto de Jordi García, conseguir el quinto para su equipo (5-3, 2:07).

Estaba claro que el partido se complicaba a los tinerfeños, porque a pesar de que Albert sumaba el tercero para su equipo, Daura a falta de 40’’ fijaba el marcador en un 6-3. Hacía falta un milagro para la remontada y no llegó.

Misma dinámica

Tras el descanso, misma dinámica de igualdad. El Echeyde no se conformaba y siguió en el partido, aunque igual de fallón que al principio, bien por la intensidad defensiva del rival o simplemente porque no era el día de sus tiradores. El que no falló desde el penalti fue Víctor Alegre, que redujo la diferencia a dos goles (6-4, 4:19).

A ese tanto le siguieron dos paradas de Diego y estuvo a punto de la tercera si hubiera blocado otro tiro de Daura que se le escapó por debajo del brazo tras pararlo (7-4, 3:19), concluyendo así el tercer acto.

En el último, el Echeyde encadenó dos palos consecutivos más y otros tantos balones al aire, con lo que la falta de puntería elevó los malos porcentajes de tiro. Encima, a 3:55 un error provocó otro penalti para el Mataró, en el que Diego volvió a lucirse.

Ya con el partido perdido, los minutos pasaron y de nada sirvió que los de Albert subieran la defensa, concluyendo el encuentro con un gol final de Cauco desde el boya a falta de 25’’. Buen partido tinerfeño en líneas generales, pero muy mala puntería.