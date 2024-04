Sainz y Márquez pueden unirse en 2025 bajo los aros de Audi

Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallys y ganador de cuatro ediciones del durísimo Dakar, la última de ellas este año con un revolucionario Audi, y Júnior, su hijo, uno de los jóvenes valores del Mundial de F-1 y que, la próxima temporada, no correrá con Ferrari, que prefirió fichar al británico Lewis Hamilton, han visitado hoy, en el boxe del equipo del desaparecido campeón italiano Fausto Gresini, a los hermanos Marc y Alex Márquez, estrellas también del campeonato de MotoGP.

Sainz y su hijo estuvieron un buen rato en el taller del 'team' de los hermanos de Cervera (Lleida), ya que habían quedado con el madrileño Jorge Martín (Ducati), miembro del equipo Prima Pramac, pero el líder del Mundial de MotoGP no se presentó a la cita, al parecer por reuniones diversas con su escuderia, lo que permitió a los dos Sainz, padre e hijo, estar mucho más rato con los Márquez.

Saberlo todo

Sainz Júnior quiso conocer todos los detalles de la 'Desmosedici', versión 2023, que pilotan Marc y Alex y ambos le contaron, tanto los sofisticados mandos de su máquina como la dificultad de pilotarla al más alto nivel. Marc le explicó a Júnior que ya ha terminado "más o menos" el periodo de adaptación a su nueva montura, después de 11 años pilotando su Honda. "Es decir, el siguiente paso ya es empezar a conseguir meterse en la pelea por el podio en cada carrera", indicó el ocho veces campeón del mundo.

Es evidente que Sainz Jr. y el mayor de los Márquez hablaron sobre lo que pueden hacer la próxima temporada donde, sin duda, ambos dejarán de correr con las mecánicas y en los equipos en los que se encuentran en estos momentos. No hay duda que Marc abandonará el 'team' Gresini, pues el campeonísimo catalán aspira a fichar por un equipo de fábrica, probablemente, Ducati Corse, como compañero del bicampeón 'Pecco' Bagnaia, o, incluso, en el equipo de fábrica de KTM, donde se encontraría con el murciano Pedro Acosta, que, sin duda, será ascendido desde GasGas a KTM.

No deja de ser curioso que los dos jóvenes campeones podrían vivir y pilotar, la próxima temporada, en 2025, bajo el paraguas protector, rico, sofisticado y ganador de Audi, proietaria, entre otras, de la marca Ducati. La aspiración de Marc de ser el sustituto del italiano Enea Bastianini, la 'Bestia', en el asiento de al lado de Bagnaia, es evidente y muy prometedora.

Por lo que hace referencia a Sainz, que sigue en conversaciones con Mercedes F-1, es evidente que la tentadora oferta de Audi, que, la próxima temporada, entrará en la parrilla de F-1 a través del equipo Sauber, que ya es de su propiedad, para, en 2026, correr ya como Audi, parece la mejor opción, ya que el gurú de los pilotos de Red Bull, el austriaco Helmut Marko, acaba de declarar que "no tenemos suficiente dinero como para igualar la oferta que Audi le ha hecho a Carlos".

En el caso del piloto madrileño de F-1, no hay que olvidar la extraordinaria relación que su padre, campeonísimo del Dakar con la firma alemana de los aros, tiene con el grupo alemán, que le ofrece a Júnior, no solo un gran contrato, sino un amplio proyecto de presente y futuro. No deja de ser casual, que Audi acaba de contratar, con vistas al 2025, al piloto alemán Nico Hülkenberg, que ya fue compañero de escuderia de Sainz Jr. en Renault.