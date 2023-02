"Si no somos favoritas, no deberíamos estar en la Copa de la Reina"

El Tenerife Libby's, después de un primer tramo de temporada bastante complicado entre partidos de liga y CEV Champions League, le toca defender el título de campeonas de Copa. ¿Cómo se presenta esta competición?

Copa de la Reina es sinónimo de ilusión, ganas, motivación... Es un campeonato en donde los equipos participantes se transforman y se convierte en una competición completamente diferente a la Liga Iberdrola. Al final nunca hay un claro favorito. No hay equipos que están muy por encima de cualquiera, en mi opinión, a pesar de que en la clasificación de liga regular hayan diferencias de puntos. Es cierto que los equipos que estamos de cabeza de serie, como el Hidramar Gran Canaria y nosotras, que estamos en semifinales, podríamos ser a priori favoritos, pero para mí en la Copa de la Reina todos los conjuntos tienen las mismas oportunidades. Es una competición muy bonita de ver porque es diferente.

Bajo su punto de vista, ¿cómo encuentra a su grupo?

Nosotras venimos de una temporada que se nos ha hecho larga porque hemos estado jugando la competición más importante de Europa, que es la CEV Champions League, que nos ha costado mucho. Eso ha hecho tener muchos partidos durante estos meses atrás. Ese bagaje, a pesar de las lesiones que hemos tenido, que han sido fuertes y difíciles para el grupo, nos puede dar un plus para esta Copa de la Reina y el final de la Liga. Evidentemente, las bajas son notorias (Avie Niece por motivos personales y Lisbet Arredondo y Patricia Llabrés por lesión, aunque esta última es solo duda), pero el club ha hecho todo lo posible para traer compañeras que nos puedan ayudar en esta parte importante de la competición. Al equipo lo veo con motivación, con ganas. Es una competición diferente. Ya es pasado todo lo anterior y la semana pasada teníamos puesta la cabeza en la competición del ko. El objetivo es jugar bien, hacer nuestro mejor juego, que para eso entrenamos, y traernos la Copa de la Reina de Sant Cugat.

¿Cómo se cambia el chip de la liga y Champions, y ahora con la copa? La dinámica es vertiginosa.

Sobre todo trabajando la parte emocional y mental y en la parte física ordenada por los entrenadores y el club. Por eso estamos preparadas para este ritmo, estos cambios constantes de viajes, cambios de competición... Es un bagaje que podemos notar en la temporada, pero la parte importante es la emocional porque la trabajamos tanto a nivel individual como en grupo; es lo que nos hace más fuertes. Tras estar jugando Champions hace siete días y liga hace cinco contra el Menorca, ahora hay otras claves y una de ellas es que la Copa de la Reina es un uno de los objetivos que nos hemos puesto como equipo. Es una competición muy bonita, una fiesta del voleibol en la que todo el mundo quiere estar y en la que se van a ver los seis mejores equipos de la primera vuelta de la liga. Es un evento que nadie se quiere perder. Eso hace que cambiar el chip sea mucho más fácil.

¿Se ven favoritas?

¿Y por qué no? Sí. No digo que no seamos favoritas. Somos las actuales campeonas de la Copa de la Reina, venimos con un trabajo bastante fuerte para jugar la fase de grupo y a pesar de los resultados se ha hecho un buen trabajo ante equipos de primer nivel y en la liga estamos luchando por estar entre los primeros puestos, que también lo conseguimos. Y ahora toca revalidar un título y si no somos favoritas creo que no deberíamos estar en la Copa de la Reina. Sí, apuesto porque la Copa de la Reina sea nuestra.