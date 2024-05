El dueño del Loro Parque vuelve a alzar la voz contra los ecologístas: "Persiguen estrategias de marketing y no protección de animales"

Wolfgang Kiessling, una de las fortunas de España y dueño de Loro Parque, Siam Park y otros negocios en Tenerife, ha vuelto a alzar la voz contra los ecologistas. Tras publicar en las redes sociales de la Embajada Animal un vídeo de un minuto hablando sobre "una nueva industria", el empresario alemán ha ampliado su exposición en la web del centro de animales.

Afrimó, en un principio, que eran falsos ecologista, y llegó a decir que "quieren cambiar nuestro mundo, vivir veganos, no usar lana, no beber leche, no montar a caballo, no tener mascotas, no visitar zoológicos como Loro Parque". Esta vez, Kiessling ha explicado en un vídeo de once minutos la situación de las orcas y delfines en Europa, manteniendo los comentarios expuestos en el primer vídeo. Estas dos especies de animales, presentes dentro del Loro Parque, han sido utilizadas para atacar a la Embajada Animal en multitud de ocasiones.

El empresario afirma que esta industria "se enriquece atacando especialmente a empresas industriales destacadas mediante difamaciones, mentiras, escenarios inexisttentes y daño a la reputación". Algo que han hecho con el Loro Parque "durante años debido al cuidado de nuestras orcas y delfines".

Wolfgang Kiessling expone la situación de estas dos especies, hablando distintas instalaciones que se encuentran en lugares como Francia, Barcelona, Noruega, Grecia o Nuevo México. Destaca que sus animales "se mantienen en las mejores condiciones y reciben el amor de sus cuidadores".

El propietario de Loro Parque se encuentra afincado en Tenerife desde hace muchos años. Él volvió a la carga contra los ecologistas, pidiendo a la población que "no crean todo lo que cuenta esta nueva industria, que persigue puras estrategias de marketing y no protección de animales. Lo que es seguro es que están recaudando enormes sumas de dinero".

Pone como ejemplos la posición de un CEO de una de estas organizaciones estadounidenses, y explica que "gana más de un millón de dolares al año y, de sus más de cien millones de ingresos, apenas destinan un 2% a la protección del animal". Afirma que este no es un caso aislado de ecologistas que "solo tienen en mente el bienestar de sus organizadores" y destaca al Loro Parque, que "te muestra su compromiso con los animales a diario".