La canaria Caluu C. prepara el lanzamiento de su primer EP bajo el lema 'El fuego de las Islas'

La cantante canaria Caluu C. ha decidido que 2024 sea su año de éxito. Foto bicho es el título del último tema que regala a sus seguidores pero que no es más que la antesala del lanzamiento de su primer EP, que tendrá lugar en los próximos meses. Esta joven de 24 años tiene muy claro que quiere dedicarse a la industria musical y por eso ya ha realizado diferentes colaboraciones con cantantes como Dellacruz que no han hecho más que confirmar lo que ella ya adelantaba con su lema, Caluu C. es el fuego de las Islas.

Claudia Clavero es la joven canaria que está detrás de Caluu C. Vivió en Fuerteventura hasta que se trasladó a Málaga para estudiar el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Tras finalizarlo, regresó a Canarias, en este caso a Gran Canaria, desde donde está lanzando su carrera como cantante. En la actualidad trabaja junto a grandes nombres de la industria canaria, como la videógrafa de Quevedo, Mariana Souto, porque desde hace tiempo tiene claro que quiere triunfar en este sector. No en vano, en su casa siempre ha sonado la música puesto que sus padres se dedicaban a ello y su madre, gracias a su carrera de actriz, tuvo la oportunidad de viajar por toda Europa. Además, ella misma, desde pequeña, ha bailado y cantado, aunque sin mostrárselo a nadie.

La joven cantante reconoce que no se planteó esta dedicación como un verdadero trabajo «hasta que decidí quitarme el miedo y la vergüenza de encima». «Escuchaba a Beyoncé o Christina Aguilera y las imitaba en mi habitación, pero hasta que no terminé de estudiar la carrera, no lancé mi primera canción», rememora la canaria, quien estrenó entonces Lo siento. Sin embargo, aquel tema «no pertenece a lo que soy ahora artísticamente» porque Caluu C. no tuvo el control durante el proceso de producción y eso es algo que no le gustaría que ocurriera con su actual carrera discográfica.

Sin embargo, ahora se siente muy cómoda con el trabajo que está realizando de manera previa al lanzamiento de su primer EP. «Está siendo muy especial porque me está permitiendo darme cuenta de la evolución que he experimentado, también a nivel personal», relata la cantante quien explica que el orden de las canciones que lanzará también en las próximas semanas está relacionado con ese viaje vital que está afrontando.

Los temas que ha ido componiendo hasta ahora, y que pronto verán la luz, plasman esa evolución y se convierten en la mejor carta de presentación de Caluu C. «Me siento muy orgullosa de la música que he hecho y de que ese trabajo me haya permitido reflexionar sobre todo lo que he crecido en este tiempo». Tras Vuelta atrás, boxxxito y Foto bicho, Caluu C. prepara el lanzamiento de más temas mientras no deja de trabajar en su nueva música. Asegura que le da «muchas vueltas a todo», por lo que sus canciones están muy meditadas después de un bonito trabajo en equipo, porque ese es otro de los deseos de la joven, hacer un trabajo coral: «Me gusta porque así nos influenciamos los unos a los otros, tomamos ideas y hablamos de experiencias que hemos vivido».

Propuesta personal

El nombre artístico de Caluu C. proviene de la faceta más personas de la joven ya que Calu es la forma en la que se llaman ella y su mejor amiga, que también se llama Claudia, «Me sentía muy cómoda con ese nombre, es como sentirme en casa, estar con mi hermana», quien muestra de esta forma su faceta más personal de este proyecto artístico.

A Caluu C. le gusta defender sus temas por completo y por eso participa en la composición, la letra y la postproducción de todos sus canciones. «Es mi proyecto y para mí es muy importante saber lo que está ocurriendo en cada momento», asegura la joven, quien ha convertido esta profesión en su forma de vida y anima al público canario a descubrir su propuesta porque les promete una auténtica experiencia: «Les prometo que mis temas les van a despertar alguna sensación, algún recuerdo o una experiencia».