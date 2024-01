Los preparativos para su participación en el Benidorm Fest deben estar tomándole mucho tiempo esta semana.

Y no solo eso, sino que también sigo con los temas que compongo para otros artistas y demás. Así que estoy apagando fuegos todo el día, como quien dice. Ahora mismo, sin embargo, procuro estar sobre todo centrado en la promoción del Benidorm Fest y en los ensayos. Realmente, estoy deseando que llegue el día ya.

La última vez que hablamos recuerdo perfectamente que no podía decir nada de la canción con la que se iba a presentar. Lo único que me dijo es que le tenía mucha fe al tema. Ya es pública, se llama Beso en la mañana.

La verdad es que estoy muy contento con las reacciones de la gente, sobre todo me he quedado flipando con la respuesta de la gente de fuera de España. El otro día, en Noche Buena precisamente, estaba con mis padres y veíamos reacciones de la canción en sitios como el Líbano. Es una auténtica locura que te pasen cosas así pero la verdad es que estoy muy contento. Lo que más le llama la atención a todo el mundo es lo rápida que es la canción y lo que más centrado me tiene ahora mismo es prepararme físicamente para llegar allí y defenderla a tope.

Es una canción pegadiza, con mensaje y la colaboración de Carlos Almazán, uno de sus socios habituales en el campo creativo.

Sí, es mi productor habitual y también compongo un montón de canciones con él para otros artistas. Hemos hecho un buen equipo y es un placer ir con él de la mano en esta nueva aventura en la que estamos metidos ahora.

Beso en la mañana llega, además, con un vídeo netamente canario. Si no me equivoco, se rodó en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cierto?

Sí, lo rodé en Las Palmas con los compañeros de Globalvision, que han hecho vídeos para Quevedo y para un montón de gente. Son muy, muy buenos. Es súper cómodo trabajar con ellos siempre.

Cuando canta se le nota su acento canario y eso, la verdad, es reconfortante.

Sí, eso no se pierde nunca. Eso es imposible que se me vaya, ya lo digo. De vez en cuando se me cuela algún ‘vosotros’ pero es que mi madre lo usa mucho.

Las tres galas finales del Benidorm Fest, donde se escogerá finalmente al representante de España de Eurovisión para la edición de este año empiezan en breve. ¿Cuál es el calendario que le espera?

Sí, nosotros ahora nos vamos desde el próximo día 23 para Benidorm, para los ensayos y todas esas cositas que hay que ir organizando allí. La primera semifinal será el 30 de enero, la segunda el día 1 de enero y la final el 3 de febrero. La verdad es que aún no sé qué semifinal me toca pero esperamos pasar y poder estar en la final, claro que sí.

Eurovisión no es solo música, es espectáculo, y para completar cualquier propuesta y optar a un buen puesto hay que presentar una puesta en escena solvente. Me imagino que por eso comenta que se está preparando también a nivel físico.

Sí, exacto. Yo además voy con una canción muy rápida que tiene mucha exigencia a nivel aeróbico y, claro, si me quiero lucir es lo natural. Tengo que trabajar mucho eso para poder recuperarme rápido y sobre todo no ponerme malo ni nada de eso. Como ahora está todo el mundo enfermo tengo que tener cuidado. A mí, por ejemplo, me queda todavía un poco de moco y tengo que estar súper limpio porque si no no puedo coger aire nunca. Y sí, la verdad es que la puesta en escena es una maravilla, siempre quise mantener la marca Dellacruz saliéndome un poco de mi zona de confort pero sin perder la identidad ni adoptar un disfraz. Voy a ser muy fiel a mí mismo, voy a defender lo mejor que pueda esta canción y espero que a la gente le guste, estar en la final, en Eurovisión y en todos lados.

Además, se da la circunstancia de que está compartiendo ilusiones, ganas y ensayos con un paisano, st. Pedro, de Tejina. Imagino que tener al lado a gente tan cercana ayuda, ¿no?

Sí, la verdad es que eso es así. Uno de sus productores, además, fue productor mío en mis primeras canciones. Así que la verdad es un lujo poder estar todos ahí en familia. En general todos nos llevamos muy bien pero con st. Pedro, con la tierrita de por medio, siempre hay un doble entendimiento. Además él es una maravilla de persona, así que súper contentos de compartir esto con él.

Vamos a imaginar que llega a Eurovisión, ¿qué sentiría? ¿Es usted un seguidor del formato?

En mi casa siempre hemos visto Eurovisión porque mi hermano siempre ha sido muy forofo, siempre nos lo ha inculcado. Además creo que es un buen momento para compartir en familia y es bonito. Es como el fútbol, como si fuera la Eurocopa, o el baloncesto. Todo este tipo de cosas son bonitas porque al final ves la propuesta de cada país, con su cultura, con sus sonidos y sus toques. Enriquece mucho y para mí sería un lujazo poder estar ahí representando a España y a Canarias. Algún guiño habrá para las Islas. Si voy a Eurovisión algún guiño meto.

Llevas tiempo trabajando en la industria de la música licenciando canciones. Explíquenos qué es esto.

Yo soy compositor. Por un lado soy artista, tengo mis canciones y estoy ahora mismo con Universal y estamos licenciando, no estoy firmando como artista todavía pero seguramente en breve ya firmaré como artista. Y después como compositor hago canciones para otros artistas y ellos las sacan. Es una oportunidad de formar parte del proyecto de otras personas que son todos artistas que admiro. Ese es el premio, al margen de los ingresos.

En la larga lista de artistas para los que ha compuesto hay gente tan impresionante como Sergio Dalma. ¿Hay alguien concreto para el que le gustaría componer?

Bueno, para todo el mundo. Me gustaría hacer algo con Vicco, de hecho estuve hablando con ella el otro día a ver si nos juntábamos en marzo o así. También me encantaría con Pablo López, Sebastián Yatra y Aitana. No sé, con muchos.

¿Cuándo compone piensa en el artista en concreto?

Nos centramos en las canciones, en hacer temas buenos. Una vez está la canción ya puedes pensar a quién le iría mejor pero al final el objetivo es hacer algo muy radiofriendly, me encanta esa palabra, y que la gente conecte. Todo depende del momento.