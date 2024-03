Con motivo de la VIII edición de la feria de arte contemporáneo Hybrid de Madrid, la editorial canaria Margullo Books presentará en la capital una selección de artistas canarios que tienen un vínculo directo con la disciplina fotográfica y que representan un ejemplo significativo de la escena fotográfica de autor de Gran Canaria. Margullo Books es un proyecto de divulgación de la cultura fotográfica y visual creado por el fotógrafo grancanario Rafael Arocha; un espacio editorial, de formación y asesoramiento con la vocación de apoyar el compromiso con la fotografía de autor en Canarias y que propone fomentar el desarrollo de una fotografía personal que sea una alternativa a los imaginarios preestablecidos. Se busca una fotografía que profundice, que margulle, en las historias, experiencia y el ser en Canarias.

La fotografía canaria desembarca en Madrid con ‘Margullo Books’ / El Día

Aunque Margullo Books ya ha estado presente en ferias como Arts Libris en Barcelona donde el pasado año recibió el premio de la feria por su publicación The Boss is here de Rafael Arocha esta es la primera participación en una feria especializada en arte contemporáneo. En esta ocasión se ha invitado a participar a una selección de artistas fotógrafos canarios como Lorena Morín, Yon Bengoechea, Chris Navarro y Cristina Millares que estarán junto al trabajo editorial de Rafael Arocha.

Hybrid Art Fair es un evento internacional de arte contemporáneo diferente y disruptivo centrado en presentar propuestas experimentales, instalaciones site-specific y potenciar la mezcla de disciplinas. En los últimos años se ha posicionado como el trampolín por excelencia para artistas emergentes y de media carrera y es un punto de encuentro imperdible para coleccionistas. Ofrece un espacio único para dar visibilidad a proyectos arriesgados.