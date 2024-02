El Festival de Málaga escoge a Canarias como región invitada a su zona de industria

El Festival de Cine de Málaga, el escaparate para los estrenos más importantes del cine español, ha seleccionado a Canarias como territorio invitado en su zona de industria, el MAFIZ.

Esto supone ocupar un espacio preferente en este importante mercado, desde el que Canary Islands Film podrá desplegar distintas acciones, además de promocionar el auge alcanzado por el cine que se hace en las Islas y que queda patente con la selección y exhibición de al menos ocho proyectos en diferentes áreas de esta 27 edición del festival.

Entre estos proyectos canarios que se exhibirán entre el 1 y el 10 de marzo, fecha en la que se celebra este destacado acontecimiento cinematográfico, se encuentra la película La Hojarasca, de Macu Machín que, tras su éxito en la Berlinale se podrá ver ahora en la sección ZonaZine del propio Festival de Cine de Málaga. También competirán los cortometrajes Cuadro, la ficción de Anatael Pérez, y el documental It was hot that day: a jandiman story, firmado por el guatemalteco Chisco Valdés con producción de la canaria Amissus Media. Fuera de concurso estará La manzana, de Sara Sálamo.

A ello se unen otros cuatro proyectos dentro de distintas secciones de la zona de industria, que se concentra entre los días 4 al 8 de marzo; entre ellos la premiere de Voy a desaparecer, ópera prima de Coré Ruiz. Habrá además sesión de screening de Lo carga el diablo, de Guillermo Polo (Volcano Films y Japónica Films), y del documental Rave Culture-a new era, de Eduardo Cubillo (La Gaveta Producciones).

Entre las actividades del Short Corner habrá screening del catálogo Canarias en Corto en dos sesiones y también se proyectará la pieza Salón Dorado, de Arima León. La selección de Canarias como protagonista de Territorios fue anunciada ayer. Es una sección creada por la vertiente industrial de este festival para facilitar la creación de redes de cooperación internacional, impulsar los encuentros entre profesionales y promocionar la marca del territorio invitado. La entrega de la Biznaga de Plata a las Islas tendrá lugar el 7 de marzo, en un acto en el que estará presente el presidente Fernando Clavijo.

Esta designación se produce quince años después de la declaración del Audiovisual como un sector estratégico en las islas, lo que da la oportunidad de dar a conocer el avance logrado.