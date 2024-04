Todos los socios del Gobierno afean a Sánchez su falta de propuestas tras tener en vilo al país

En los últimos días, los socios habituales del Gobierno habían dejado claro su deseo de que Pedro Sánchez continuara al frente del Ejecutivo. Sin embargo, el anuncio del líder del PSOE de que seguirá en el cargo, sin ofrecer propuesta alguna ante la "máquina del fango" que él mismo denunció más allá de su compromiso de impulsar una "regeneración democrática", ha provocado el enfado de todos ellos. ERC, Junts, EH Bildu, Podemos... han criticado que Sánchez haya mantenido en vilo al país durante cinco días bajo la amenaza de dimitir y que este lunes no haya puesto sobre la mesa ninguna iniciativa para revertir el 'lawfare' y los bulos lanzados por la extrema derecha. Sobre todo, después de que Sánchez tomara la inédita decisión de "parar y reflexionar" por la apertura de una investigación judicial a sobre su mujer, Begoña Gómez, tras la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias.

Tras el primer fin de semana de campaña electoral en Catalunya, ERC y Junts han sido los más duros a la hora de valorar la decisión de Sánchez. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tildado la comparecencia de este lunes de "el último acto de una comedia que ha durado cinco días" y de la que Sánchez ha salido "sin propuesta concreta". "La pregunta que sigue sin respuesta es qué hará Sánchez para combatir a la ultraderecha", se ha preguntado el candidato de ERC antes de insistir en que todo se ha tratado de una "cortina de humo", una "sobreactuación desproporcionada" y una "maniobra personalista".

En la misma línea se ha expresado el secretario general de Junts, Jordi Turull: "Sánchez no ha hecho ninguna propuesta para revertir la situación que ha originado esta crisis, no ha anunciado ninguna iniciativa para hacerle frente, lo que demuestra aún más el carácter electoralista de su maniobra". Además, le ha afeado al líder del PSOE que solo haya puesto el acento en la persecución judicial y mediática que sufren algunos políticos cuando le ha afectado a él y a su familia. "No ha sentido la necesidad de una reflexión cuando centenares de miles de personas se han manifestado en Catalunya contra la condena de sus líderes políticas y sociales", ha dicho.

Las formaciones vascas

Las críticas también le han venido desde los socios vascos. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, le ha recordado al jefe del Ejecutivo que esperan "hechos y no solo palabras" y que "el momento es ahora". En un mensaje publicado en la red social X -antes Twitter- ha dicho que se debe actuar y "poner pie en pared ante la derecha reaccionaria en todas sus vertientes con una agenda democratizadora valiente". En este sentido, ha pedido medidas para "levantar la hipoteca del régimen del 78".

El anuncio de Pedro Sánchez y la necesaria «regeneración pendiente» del Estado español debe suponer una oportunidad para la sociedad vasca.



"Hemos asistido a un hecho insólito, que tampoco era necesario para los objetivos que públicamente -Sánchez- decía perseguir y lo mejor que se puede decir es que el episodio ya ha acabado", han sido las palabras del portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban. Los jeltzales han sido los más prudentes a la hora de exigir propuestas a Sánchez, aunque sí ha considerado que "para hacer la declaración que fuese, no eran necesarios estos cinco días".

Renovar el CGPJ

"No se puede tener al país en vilo durante cinco días sin ofrecer una ola solución a los grandes problemas que tiene nuestro país. La democracia se defiende con hechos concretos, no solo con palabras", ha dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tras emplazar a Sánchez a "poner en marcha" medidas para "renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial y democratizar la justicia y los medios de comunicación para defender la democracia". Sumar, desde dentro del Gobierno, también coincide en a necesidad de renovar el CGPJ sin el apoyo del PP rebajando las mayorías necesarias.

Hasta el diputado el BNG, Nestor Rego, se ha preguntado, a través de X, si Sánchez, además de quedarse, "va a hacer algo para acabar con el Lawfare, frenar la derecha y garantizar la regeneración democrática". Incluso, ha dicho que actuar ante esta situación es "lo que exige" su partido.