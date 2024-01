Alondra de la Parra se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica de Tenerife para dos conciertos – este viernes en el Alfredo Kraus y este sábado día 20 de enero a partir de las 20:00 horas en el Auditorio de Tenerife– enmarcados en la 40 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Es la primera vez que esta carismática directora mexicana, una de las más importantes del mundo, dirige en Canarias.

Este miércoles, en el descanso de uno de sus ensayos, habló de lo honrada que se siente por participar en el certamen regional. De la Parra conducirá a la formación tinerfeña en un programa espectacular que arranca, además, con una pieza de John Adams: Short ride in a fast machine. Completan el repertorio el Concierto para piano de Gershwin, para el que contará con el pianista francés Thomas Enhco, y la Sinfonía número 5 de Shostakovich.

Las cifras de la artista mexicana son impresionantes. A sus 43 años ha dirigido a más de 100 de las orquestas más importantes del mundo, es fundadora y directora de la Orquesta Filarmónica de las Américas desde 2004 y desde 2022 es además la directora invitada de la Orchestra Sinfónica di Milano. «Estoy muy emocionada de estar aquí por primera vez en este maravilloso festival y de trabajar con la Orquesta Sinfónica de Tenerife un programa contrastante con tres obras de estilos tan distintos».

La directora aprovechó para hablar de la música clásica, de su futuro y de la necesaria incorporación del público más joven a los conciertos. «Creo que atraer a la gente joven y a los niños es importantísimo y relativamente fácil. Lo único que hay que conseguir es traerlos hasta las salas de conciertos y una vez están ahí se encantan, eso es así». El desafío, consideró, consiste en lograr comunicarse adecuadamente con las audiencias «Y ahí ustedes, los medios de comunicación, son esenciales».

«Estar en Tenerife en enero es una poesía con este clima y esta gente tan amable»

Tras crear el proyecto escénico The Silence of Sound –donde el mundo del clown se funde con la música– De la Parra aseguró que nunca lo concibió como algo dirigido a un tipo de público en concreto. «Es un proyecto dirigido a niños de cero a 100 o 120 años. Yo siempre veo niños en el patio de butacas, quizás son niños de una edad más avanzada a la que ya se han dado cuenta de que lo que ofrecemos es interesante. No es que las audiencias estén envejeciendo, es que nos enteramos tarde de lo bonito que es».

También reflexionó sobre el futuro de la música clásica. «Me encanta el siglo XX, sobre todo al principio, la música de los años 20 y 30», detalló. Un contexto histórico que consideró muy similar al actual. «En los momentos duros siempre hay un despertar creativo, la parte positiva de lo negativo es que la creatividad bulle y hoy, cien años después, miren en qué momento tan terrible nos encontramos».

Además de trabajar intensamente en los ensayos, De la Parra ha tenido la oportunidad de conocer bien la Isla y de disfrutar de sus temperaturas. «Me encanta poder estar aquí en enero, es una poesía estar en este clima y con esta gente tan amable».

También habló sobre las dificultades de su profesión, al margen de ser hombre o mujer. «Ser director de orquesta es sumamente difícil porque requiere desarrollar muchísimos aspectos». De hecho, después de 20 años dirigiendo a orquestas profesionales «apenas es ahora cuando estoy empezando a sentir que entiendo realmente cómo hacerlo. Por eso los más grandes directores son los que están en los 60 o los 70 años. Solo cuando llevas muchos años empiezas a entender bien cómo funciona este mecanismo hermoso que es una orquesta», concluyó antes de proseguir con los preparativos para sus dos primeros conciertos en el Archipiélago.