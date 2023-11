Más de 35.000 personas podrán disfrutar del concierto que el cantante británico Ed Sheeran ofrecerá el 29 de junio de 2024 en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas para la única actuación que el cantautor de Halifax ofrecerá en España salen a la venta el viernes 10 de noviembre, a partir de las 10:00 horas (hora canaria), en las páginas web www.newevent.es, www.edsheeran.com y www.entradas.com. Los interesados en acudir a esta cita tan solo podrán comprar seis entradas por persona y estas serán nominativas. Los precios serán de 69 euros para los pases en herradura, 79 euros para la zona de tribuna y 89 euros para los accesos a pista.

Ed Sheeran es el artista que más entradas para conciertos vendió en el año 2022 y cuenta con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, así como con el mayor número de reproducciones en Spotify. El cantante tiene un fuerte vínculo con la Isla, a donde acude desde hace años a veranear y a la que incluso le ha dedicado una canción. Será, por tanto, un concierto especial para él. Tanto es así que la actuación del próximo mes de junio contará también con la participación de Calum Scott, quien acompaña a Sheeran en parte de su gira mundial y cuenta con más de 25 millones de reproducciones en Spotify.

Es por todo ello que los representantes políticos de las principales instituciones de la Isla compararon, durante la presentación del concierto, esta velada con la que otros grandes artistas internacionales que han actuado en la capital tinerfeña, como Celia Cruz o Michael Jackson. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, reconoció estar «muy emocionada» por que la Isla pueda «acoger este gran evento mundial que le regala a Tenerife una fecha histórica y que supone un relanzamiento de la Isla dentro del circuito de conciertos internacionales».

El responsable de que el único concierto de Ed Sheeran en España sea en Canarias, el director de la productora New Event, Leo Mansito, expresó que la idea de traer este concierto a las Islas respondía a su deseo de «enviar de nuevo a Canarias al circuito de grandes giras de los principales artistas internacionales» y recordó que esta productora ha sido la encargada, en los últimos tiempos, de traer al Archipieálgo a artistas como Pet Shop Boys, Sting o Rosalía. Más allá de la repercusión mundial de esta cita, Mansito hizo hincapié también en el espaldarazo que supone para la economía local y por eso avanzó que el deseo de New Event es que este tipo de grandes conciertos se puedan celebrar de manera periódica a lo largo de los próximos años.

El consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirmó que «la posición de liderazgo turístico que ocupamos nos obliga a mejorar continuamente y por eso apostamos por estos conciertos». Explicó que Ed Sheeran «supone una garantía para la promoción turística de Tenerife» y por eso la Isla reforzará su imagen con este evento de cara a importante citas como Fitur 2024. Por su parte, el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, recordó que la promoción de Canarias se puede realizar de manera directa o indirecta y «este concierto nos da notoriedad en nuestros mercados de origen, como en Inglaterra». Además, comparó estas citas con partidos de fútbol, que también atraen la atención de población extranjera y son la excusa perfecta para conocer nuevos lugares.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, afirmó que «la relación de los grandes eventos musicales con nuestra ciudad no es nueva» y celebró que se haya podido recuperar «la colaboración institucional para la realización de grandes eventos con el objetivo de visibilizar la capital de Tenerife, la Isla y nuestra comunidad autónoma». Además, avanzó que este no será el único gran concierto que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife el próximo año, y no solo en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, sino en otros espacios de la ciudad, como en la Dársena de Los Llanos, gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La concejal delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, recordó que «la música alimenta al alma» y eso es lo que anima a las instituciones y a las empresas privadas a traer el talento de artistas de todo el mundo a un lugar como Tenerife porque «estos conciertos nos ponen en el mapa». Además, expresó que «nuestro compromiso en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife era lograr un turismo de calidad, sostenible y de referencia y con esta cita lo estamos logrando».