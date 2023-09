El tenor canario Celso Albelo continúa ampliando su repertorio con un nuevo debut artístico. Tras realizar la proeza, la pasada temporada, de cantar en una misma semana el papel de Manrico de Il Trovatore (Verdi) y el de Arturo de I Puritani (Bellini), el tenor natural de Tenerife se enfrenta a otro reto en su trayectoria, el de incorporar el icónico personaje del caballero Des Grieux de Manon, de Massenet, inaugurando la temporada de la Ópera de Oviedo.

La cita que marca su regreso al Teatro Campoamor de la capital del Principado será el 10 de septiembre (con funciones también los días 12, 14 y 16 del mismo mes), poniendo su voz y temperamento teatral a un papel fundamental del repertorio francés que se suma a los muchos que ya ha interpretado en este ámbito, como Werther (Werther, Massenet), Guillaume Tell (Guillaume Tell, Rossini), Tonio (La fille du régiment, Donizetti), Fernand (La favorite, Donizetti), Gérald, (Lakmé, Delibes), Nadir (Les pêcheurs de perles, Bizet) o Roméo (Roméo et Juliette, Gounod). Se da la circunstancia de que varios de ellos los ha interpretado –e, incluso, debutado– ante público francófono en Mónaco, Bélgica o Francia.

Junto al bel canto romántico, la ópera francesa ha sido uno de los pilares de la carrera de Celso Albelo, por ello incorporar a Des Grieux se convierte en un paso importante. «Más que un reto, lo considero un regalo», afirma el cantante, «sobre todo después de haber disfrutado tanto con el otro gran papel de Massenet para mi cuerda, el genial Werther, ambos excelentes ejemplos de la increíble fuerza dramática que el compositor consigue con sus personajes y en sus partituras, que son sin duda de lo mejor del teatro musical francés. Con líneas melódicas maravillosas y una orquestación plena de colores, Manon es sin paliativos una auténtica obra maestra».

Inspirada en L’histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut (1731) de Antoine-François Prévost Michael, la obra de Massenet regresa a Oviedo para celebrar el 75º aniversario de temporadas operísticas ininterrumpidas en el Teatro Campoamor.

Por su parte, la trayectoria artística de Celso Albelo le convierte en uno de los tenores españoles más destacados de su generación, con destacadas actuaciones en los principales coliseos españoles –Teatro Real, ABAO Bilbao Opera, Palau de Les Arts de Valencia, Ópera de A Coruña, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Teatro de La Maestranza de Sevilla– y del mundo, desde Nueva York a Milán y desde Viena a París o a Tokio.

Próximamente le esperan títulos como Don Pasquale (debut en el Teatro Municipal de Santiago / Ópera Nacional de Chile), su debut como Hoffmann en Les contes d’Hoffmann (Opéra Royal de Wallonie - Liège, Bégica) o su primer Rodolfo de La Bohème (Teatro La Fenice de Venecia).