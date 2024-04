Nauzet García Santana: «Hago vida en España y cruzo la frontera solo para ir a entrenar»

¿A qué sabe este último título logrado con el Lincoln? ¿Cómo fue el camino hacia la final?

Estamos todos muy felices en el vestuario. Es un paso más, por así decirlo. El título es especial y siempre gusta ganar, pero lo más importante es que nos asegura jugar la próxima fase de la Conference League de la UEFA.

Eso quería preguntarle, si sabe mejor la clasificación europea que el propio título en sí.

Es la confirmación de que vamos por el buen camino. Siempre el club ha ido a más, tanto en la liga doméstica como a nivel internacional; y en esta oportunidad estaremos clasificados directamente para la segunda ronda eliminatoria. Eso quiere decir que estamos a solo un paso de la fase de grupos. Pienso que el título es un logro muy relevante para el club, tanto a nivel deportivo como económico también. La verdad es que lo hemos celebrado mucho, pero todavía más ilusión hace jugar la Conference.

Entonces, ¿la de Conference va a ser la eliminatoria más importante de sus vidas?

Exacto. Tocará trabajar mucho durante el verano, prepararnos a consciencia e intentar dar la sorpresa contra el rival que nos toque en suerte. Luego ya soñar es gratis porque obviamente podríamos coincidir en la fase de grupos con equipos históricos del continente, o incluso con alguno de la Liga Española.

¿Es su segunda temporada en Gibraltar? ¿Cómo llegó a jugar en un campeonato tan especial?

Efectivamente es la segunda y podría decirte que llegué por mi intención de probar. La experiencia la valoro de forma muy positiva, creo que está siendo muy especial. Estoy teniendo mucha más continuidad que el año pasado y los resultados colectivos son sobresalientes. La Copa ya la hemos ganado y en liga estamos muy vivos. Estamos en primera posición e intentaremos llegar al final en ese lugar. Sería levantar otro título de nuevo.

¿Se siente valorado en este campeonato?

Mucho. Este año hemos encajado poco y hemos tenido muchas porterías a cero, lo cual para un jugador de mi posición siempre es la mejor noticia posible. Es señal de que las cosas han ido francamente bien.

Y para usted que es un trotamundos del fútbol y que llegó a jugar tan lejos como a India, me decía que aceptó la ocasión con la intención de probar, ¿pero cómo surge la opción de irse a Gibraltar?

Hubo una llamada y me llamaron la atención muchas cosas: la singularidad del país, la oportunidad de jugar competiciones europeas, la apuesta que iban a hacer por mí... Decidí probar, venir y me gustó. Prueba de ello es que me ofrecieron quedarme y acepté.

¿Cómo es la vida en el Peñón?

Es un sitio diferente, no te voy a mentir. Aunque realmente hago vida en España y cruzo la frontera solo para entrenar, para los trámites administrativos con el club y demás. Vivo entre Algecias y La Línea de la Concepción, en un sitio costero y con buena calidad de vida.

Antes me hablaba en primera persona cuando se refería a la eliminatoria venidera en la Conference. ¿Eso es porque ya ha decidido quedarse o piensa en volver a la Liga Española?

Te soy sincero. Aquí me siento valorado y apreciado. Estoy contento y ya ha habido un acercamiento con el club para intentar renovar. Intentaremos llegar a un acuerdo y creo que nos quedaremos por aquí una temporada más. Ojalá podamos cerrarlo de la mejor manera y lo antes posible.

A través de las redes sociales ha compartido algunas imágenes de un sitio obviamente singular. Es Gibraltar un territorio de ultramar, cercano a España pero con rasgos indiscutiblemente británicos.

Imágenes y anécdotas, muchas. Una infinidad. Pero lo más que me sorprende es el idioma. Aquí igual te hablan español que inglés, pero lo más común es el spanglish, una mezcla entre los dos. Es de verdad un sitio singular por motivos políticos y para mí, una experiencia completamente nueva. Si pudiera calificarla de alguna manera, te diría que es curiosa.

Y al margen del Lincoln, entre los equipos más señeros del país hay nombres realmente llamativos: St. Josephs, Manchester 62, Europa Point, Magpies... todos con una evidente influencia británica y con denominaciones anglosajonas. ¿Cómo es la competición en su federación?

Pues mira. Ahora mismo somos solo seis equipos en el campeonato de Primera [se llama Division 1] pero porque estamos ya en la fase final. Inicialmente son 12 en total. Lo que pasa es que llegados a un punto se separa un grupo de campeones, que son los que pelean el título y clasificación europea; y los otros buscan la permanencia. Los que has nombrado son equipos que llevan mucho tiempo, especialmente los tres o cuatro primeros tienen presupuestos elevados y comparables a los de Segunda División de España.

¿Tanto?

Sí, piensa que son clubes que compiten en torneos internacionales y eso la UEFA lo remunera. De ahí que haya tanta diferencia entre los de arriba y los demás. En cuanto a aficionados también se nota. A los partidos importantes y entre los clubes más emblemáticos te pueden ir 2.000 o 3.000 espectadores. Pero luego hay partidos sin apenas público, con poca gente.