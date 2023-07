El largometraje documental canario Benito Pérez Buñuel se presentará el próximo 30 de septiembre en el marco del XI Congreso de la Asociación de Hispanistas de Ucrania. Organizado por la Asociación de Hispanistas de Ucrania en colaboración con la Universidad Nacional Tarás Shevchenko de Leópolis y la Universidad Católica de Ucrania, el congreso se celebrará en la ciudad de Leópolis el 29 y 30 de septiembre de 2023. Al acabar la proyección se abrirá un debate sobre la película con expertos en Benito Pérez Galdós y Luis Buñuel. La productora Marta de Santa Ana, en apoyo al país por los graves momentos que pasa desde la invasión rusa en 2022, ha cedido gratuitamente los derechos de proyección de la película. Está previsto que acuda a Leópolis acompañada del director y guionista Luis Roca, quienes se desplazarán desde el festival internacional de cine de San Sebastián, adónde tienen previsto acudir.

El presidente de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, Oleksandr Pronkevich, espera que la presentación de la película «sea un nuevo impulso para reiniciar el interés en los creadores más grandes de España, el novelista Benito Pérez Galdós y el cineasta Luis Buñuel. Son dos genios que han cambiado el lenguaje artístico de la cultura hispana y universal. En nuestro tiempo trágico sus energías y sus ideas nos dan fe para seguir resistiendo contra la invasión de las fuerzas del mal que amenazan con destruirnos. Ellos nos mandan sus mensajes diciendo que la valentía del pensamiento vencerá a la oscuridad».

Para la productora Marta de Santa Ana, «hay que tender la mano a cualquier oportunidad que se nos dé de apoyar la causa ucraniana, ya sea, como en este caso, desde el ámbito de la cultura. Todo el que tenga oportunidad de hacerlo, debería contribuir». La productora está «muy honrada con la invitación. Representar a Canarias y a España en el Congreso a partir de la difusión de dos de sus más importantes creadores es un honor».

Para Luis Roca, «más allá de la calidad y trascendencia de sus obras, Benito Pérez Galdós y Luis Buñuel fueron dos extraordinarios humanistas que dedicaron su vida a procurar la transformación de la sociedad anteponiendo los valores de la bondad, la tolerancia y la compasión. Lo hicieron aprovechando la capacidad del arte, a través de la emoción y la razón, para traspasar las barreras que muchas veces nos ponemos las personas. Eso también los une y explica la frase de Buñuel sobre que la única influencia que él reconocería, en general, sobre sí mismo, es la de Galdós. Ese mensaje está también en Benito Pérez Buñuel y va a latir en la proyección de Leópolis».

El interés del XI Congreso de Hispanistas de Ucrania se despertó gracias a Tetyana Kolbayenkova, profesora titular de la universidad I.I. Mechnikov de Odesa, Ucrania. Kolbayenkova, habitual colaboradora en programas de televisión nacionales para narrar la tragedia que vive su país, es investigadora en el Iatext de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y llegó a Gran Canaria con un programa de la Asociación Emerge con la ULPGC. Natural de Odesa, era hasta la invasión de Rusia profesora de español en la ciudad portuaria del Mar Negro.

Es miembro de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, formada por 200 profesionales, entidad que organiza el Congreso donde se proyectará Benito Pérez Buñuel. Es un «evento que tiene carácter anual, aunque el año pasado no se celebró, por la invasión, ni tampoco en los años de pandemia». Tetyana Kolbayenkova asistió al pase en la ULPGC del pasado 10 de mayo, acompañada de otra profesora ucraniana, Anastasia Semikova, y la decana de la Facultad de Filología de la ULPGC, Dolores Fernández. «La película en aquel pase me provocó una emoción tan grande que la primera idea fue llevarla a los hispanistas de Ucrania y los internacionales que nos visiten en el Congreso, para que la disfruten y se abra un debate científico en torno a la idea que propone. No esperaba nada parecido. Está contada con un lenguaje muy claro, pero contando ideas muy profundas».

En paralelo, Benito Pérez Buñuel suma nuevas proyecciones tras su estreno en salas comerciales el pasado mes de marzo. El próximo 26 de julio será proyectada por la Filmoteca de La Rioja Rafael Azcona en la capital riojana, Logroño, en el marco del ciclo especial del mes de julio. El documental canario ha sido elegido para clausurar el ciclo, que abrió la película 20.000 especies de abejas (Estíbaliz Urresola) y comparte cartelera con obras de prestigiosos cineastas como el iraní Jafar Panahi y el cubano Pavel Giroud. Marta de Santa Ana y Luis Roca presentarán la proyección en Logroño y estarán en el debate posterior con el público. Benito Pérez Buñuel es un documental que aborda las confluencias entre Galdós y Buñuel a partir de una propuesta que enlaza acercamiento clásico, no ficción, falso documental y cine de animación. Fue seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Ámsterdam (IDFA, Docs For Sale), uno de los más importantes del mundo, y en España tuvo su estreno en sección oficial del Festival Internacional de Cine de Granada Premios Lorca. Se estrenó comercialmente en marzo de 2023. Ha estado salas comerciales de cine de nueve comunidades autónomas españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Andalucía, País Vasco, Galicia y Canarias. Esto no se había logrado nunca en el ámbito del cine documental de Canarias, un mérito mayor por ser la primera película tanto del director como de la productora y haber sido producido por una mujer.

Además de los pases en cines comerciales, la película fue elegida por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para proyectarse, el pasado 10 de mayo en el Paraninfo de la ULPGC, conmemorando el 180 aniversario de Benito Pérez Galdós. Fue un evento conjunto de la ULPGC y el Consejo Social de la ULPGC. También se ha proyectado en pases especiales para alumnos de 4º de la ESO en las ciudades de La Laguna y Madrid, con una notable respuesta por parte de estos, a los que en la mayoría de los casos reveló por primera vez la existencia de los dos grandes creadores y su importancia. La película ha contado con el apoyo de instituciones de las comunidades autónomas de Canarias, Madrid y Aragón, así como estatales y entidades privadas. Entre ellas, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Calanda, Diputación de Teruel, Acción Cultural Española y Fundación Mapfre. Además, tres televisiones, RTVE, Telemadrid y Televisión Canaria han comprado sus derechos de antena. Cuenta con los apoyos del la Academia Mexicana de las Ciencias e Industria Cinematográficas, el Instituto Cervantes, la SGAE, el Centro Luis Buñuel de Calanda, la Casa Museo Pérez Galdós y la Cátedra Pérez Galdós de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La cinta cuenta con las máximas autoridades en la materia como el catedrático Víctor Fuentes, la cineasta y filóloga Arantxa Aguirre, la Premio Cervantes de las Letras Elena Poniatowska, que fue amiga del cineasta, la Premio Comillas Yolanda Arencibia, experta en Galdós, y el director del Centro Buñuel Calanda, Jordi Xifra. Su equipo técnico reúne a integrantes nominados a los Premios Óscar, los Premios Goya y los Premios Gaudí.

“Benito Pérez Buñuel” introduce, así mismo, por primera vez a nuevas generaciones de artistas, como Beatriz Cuéllar y Jorge Sáez, y cuenta con la participación, para las voces de animación, de profesionales de gran prestigio como José Luis Gil, Luis Bajo, Paco Montesdeoca y Mari Carmen Sánchez, así como personas que participan por primera vez en una película, como el actor granadino Manu Castillo o el primer presidente de Canarias, ex ministro español y ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra.

El documental trata las confluencias entre Galdós y Buñuel con reflexiones del propio director en el contexto de su generación y homenajes a la cultura de Canarias. Esto se materializa, entre otros, en la elección de dos temas musicales, uno de Víctor Ramírez y otro de Domingo Alemán (Sunday German Flowers).

El viaje que propone Benito Pérez Buñuel parte de Las Palmas de Gran Canaria y sigue en Calanda, Madrid, Ciudad de México y Santa Bárbara. La producción de la película debió superar la pandemia del Covid-19, que también retrata.