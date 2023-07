El Ministerio de Cultura y Deporte está dispuesto a extender los beneficios fiscales de los que la industria audiovisual disfruta en Canarias al sector de los videojuegos. La directora general de Industrias Culturales, Carmen Páez, compareció este miércoles al inicio de las jornadas Cultura y videojuegos: Jornadas de políticas europeas en torno al videojuego y entornos virtuales. Se trata del primer acto que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea organiza a través del Ministerio de Cultura.

Durante dos jornadas, TEA Tenerife Espacio de las Artes reunirá a representantes de los Gobierno de Alemania, Croacia y España y de las grandes multinacionales del sector para hablar del futuro de una industria que no para de crecer y cuyas potencialidades creativas y económicas están entre los principales puntos de la agenda de la presidencia española en la Unión Europea.

Las cifras hablan por sí solas. El año pasado, el sector español de los videojuegos facturó 2.012 millones de euros, un 12% más que el año anterior. A nivel europeo, esa cifra se disparó hasta los 24.000 millones de euros. Durante la inauguración del encuentro, que concluirá hoy a las 14:00 horas en la sala de arte contemporáneo del Cabildo de Tenerife, representantes de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV) y de la Asociación Española de los Videojuegos (AEVI) hablaron de la situación y de sus necesidades. «Nuestras sugerencias se articulan en torno a tres ejes: mejora de la competitividad, potenciación del empleo y el fomento del consumo responsable», explicó el secretario general de AEVI, José María Moreno. «España es la cuarta potencia europea en el mundo del videojuego y creemos que es necesario situar al sector al mismo nivel en cuanto a incentivos fiscales que la industria audiovisual, la producción de series o los espectáculos en vivo», añadió.

En este sentido, el Archipiélago disfruta actualmente de unos incentivos especialmente atractivos que han facilitado la llegada a las Islas de numerosas producciones, tanto nacionales como internacionales. Incluir al videojuego en este tipo de ventajas es, explicó Páez, parte del camino a seguir. «Canarias es una potencialidad desde el punto de vista audiovisual y para nosotros los videojuegos son un subsector audiovisual. ¿Qué mejor sitio que un lugar como Canarias para celebrar estas importantes jornadas?», dijo. «Nuestra intención es seguir apostando por los videojuegos y tratar de buscar nuevas vías de desarrollo como los incentivos fiscales», añadió.

Tal y como están formulados actualmente, los beneficios fiscales a la producción audiovisual se refieren «más a la cinematografía que a los videojuegos. Desde el Ministerio de Cultura, y también están aquí representantes del Ministerio de Economía y Transformación Digital, apostamos porque poco a poco podamos reconocer nuevas vías de apoyo como esta».

En total, el sector sustenta actualmente en España unos 9.500 empleos directos y otros 3.000 indirectos. Además, más de 100.000 personas trabajan en esta industria en Europa. De ellos, la mayoría son personas jóvenes. Con más de un centenar de grados y posgrados universitarios relacionados con esta industria, España puede convertirse en una importante cantera de nuevos talentos creativos. Más de 19 millones de personas escogen el videojuego como forma habitual de ocio en España. De ellos, el 53% son hombres y el 47% mujeres. Además, la edad media de los jugadores está aumentando hasta situarse en torno a los 32 años. Los videojuegos, por lo tanto, han dejado de ser cosa únicamente de niños y adolescentes.

Las ventajas de esta forma de entretenimiento son numerosas y van desde la posibilidad de acceso a los juegos desde todo tipo de dispositivos hasta la diversidad que ofrecen sus contenidos, una calidad técnica que no para de aumentar, la capacidad de interactuar con otros jugadores o su enorme potencial de diversión.

«Para nosotros es una prioridad poner los videojuegos en el foco, en el centro del debate de la Unión Europea e incluirlos en la agenda política», insistió la director general de Industrias Culturales. «Para nosotros no cabe duda de que el videojuego es siempre cultura. Al final, el videojuego no deja de ser parte de lo audiovisual y Canarias es un referente en este ámbito.Creemos que es importante apoyarlo, no solo en las Islas sino en todo el territorio», sentenció Páez.