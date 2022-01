Carlos González: “El Puerto no se ha negado a que haya Carnaval en su recinto”

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos González, rompe el silencio que ha mantenido desde la reunión de la comisión Puerto-Ciudad, cuando hicieron aguas las negociaciones para trasladar el Carnaval de junio al recinto donde la Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece el Concierto Extraordinario de Navidad. “Lo primero que tengo que decir es que el Puerto no se ha negado a que haya actividad de la ciudad en su espacio; otra cosa es que siempre han sido actos puntuales”.

Carlos González recordó que se había llegado a un acuerdo para la celebración de tres actos puntuales al año. "En este caso estamos hablando de 60 días de ocupación de una parcela y 22 días de actos que a nosotros nos parecía mucho tiempo”.

“Se nos dijo que el recinto ferial estaba ocupado y también le propusimos al ayuntamiento que valorara la posibilidad de celebrar el Carnaval en los aparcamientos del parque marítimo César Manrique”, añadió el presidente de la Autoridad Portuaria, que también planteó la parcela anexa a la plaza de España, donde se desarrolló el concierto de Juan Luis Guerra. “Ahí se hizo un estudio planteando el escenario del recinto ferial a colocarlo ahí, y vieron que no les cabía. Tenía que ser las ideas que ellos tenían”, añade.

El presidente del Puerto asegura que Santa Cruz le comunicó la necesidad del muelle después de haberlo anunciado

El titular de la Autoridad Portuaria admite que ese planteamiento se realizó el martes 25, cuando ya se había tomado la decisión de aplazar el Carnaval de febrero a junio. “La primera vez que se nos planteó esa posibilidad fue en la Comisión Puerto-Ciudad”. “Al día siguiente, nosotros lo que hicimos fue hablar con la gerencia del recinto ferial para ver si se podía celebrar allí el Carnaval, porque creemos que ese es el sitio adecuado, y nos dijeron que tenían una serie de feria y que eran difíciles de mover. Incluso nos ofrecimos a mover la más difícil que era de trasladar, en el particular de la Feria Gastronómica, le planteamos hacerla en el Puerto y liberar el espacio del recinto ferial, pero se descartó porque tenía que ser un recinto cerrado”.

También desde la Autoridad Portuaria se preguntó al Recinto Ferial sobre los tiempos necesarios para montar y desmontar el escenario, que parece que no se podía modificar. “Nos dijeron que los tiempos normales para instalar y recoger nos dijeron que eran tres semanas, pero que trabajando a doble turno podían quedar en quince días”. De ahí que el Puerto propuso entonces que, dada la incidencia de la pandemia que ha obligado a trasladar el Carnaval a junio, “podíamos aceptar un tiempo más largo que un acto puntual, pero siempre intentando que fuera el menor posible. De ahí que pensáramos en un tiempo de montaje a doble turno de 15 días, otros tantos de actos de Carnaval y 15 para recoger haciendo el mismo esfuerzo”.

El presidente de la Autoridad Portuaria reconoce que el jueves de la semana pasada se reunión con el presidente del Cabildo, Pedro Martín, para estudiar la posibilidad de celebrar el Carnaval en el recinto ferial y se vio que era posible. “El recinto ferial es el sitio ideal y es el primero que siempre se ha estado hablando”.

"Espero que el alcalde recapacite y espero que en breve plazo volvamos a tener una buena relación" Carlos González - Presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

A raíz del encuentro entre Puertos y el Cabildo, se ofreció el recinto ferial y una segunda opción con el Centro Insular de Atletismo de Tíncer, y si no se pudiera en alguno de esos dos, se planteaba el puerto, pero con 45 días de ocupación.

“Esta es la propuesta que hemos hecho desde la Autoridad Portuaria; no nos hemos negado ni le hemos dicho que no al Carnaval ni a la ciudad”, aseguró Carlos González. “Otra cosa es que pensamos que había que hacerlo de una manera racional porque cada vez que se hace un concierto de Navidad tenemos que cortar cuatro o cinco horas la vía de preembarque de Fred. Olsen y Armas u otras zonas del puerto donde hay maniobras. De ahí que se permitan actos puntuales, pero no podemos estar cortando 22 días el acceso a ese lugar. No es solo el uso, sino lo que implica sobre otras zonas del puerto”.

“No se esperaron ni las 24 horas para solucionar el problema, con las aportaciones que le planteamos, sino que a las ocho horas de acabada la reunión el alcalde hizo saltar todos los puentes. Espero que el alcalde recapacite. La mejor solución es el recinto ferial, que es la que está sobre la mesa, y es pero que en breve plazo volvamos a tener buena relación que va en beneficio de todos”, concluyó el presidente de la Autoridad Portuaria.