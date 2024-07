"Se me pega el acento solo, estuve una semana viviendo en Canarias": la conversación entre un canario y un peninsular que has tenido alguna vez

Es habitual que a los canarios nos hablen de nuestro acento fuera de las Islas. Nuestra manera de hablar es distinta y única en España, algo que se nota en cualquier punto de la geografía nacional, llegando a confundirnos con personas nacidas en algunas zonas de Sudamérica. Si por cualquier casualidad del destino, tienes algún amigo peninsular, puede que hayas vivido momentos como el que viene a continuación.

Dos creadores de contenidos han emulado la situación de una amistad entre un canario y un peninsular en tono divertido. Es el caso de Pablo Vera y Javi Maska, que entre los dos suman más de 300.000 seguidores en Instagram. Aprovechando que estuvieron de festival, no pasaron la situación para grabar algo que se ha convertido en habitual cuando se consolida una relación entre dos personas.

Todo comienza con el peninsular comentando que se había ido de festi con su colega el canario. Cuando lo encuentra, lo llama de la manera más canaria que se le ocurre: "Muchacho, chacho, ey muchacho". El canario no soporta esto, y lo hace visible: "Chacho, es que este tío siempre me hace la misma. Yo cuando voy a Valencia no le digo "¡Nano, tete!"".

El sketch, subido en formato reel, sigue mostrando situaciones que se podrían dar en este tipo de amistades:

El canario : "Chacho, ¿vamos a comprar algo que tengo hambre?".

: "Chacho, ¿vamos a comprar algo que tengo hambre?". El peninsular: "Claro, sí, pillamos la guagua, ¿no? ¿cómo le dicen? Guaguaaa".

Los dos tienen pareceres distintos de la situación. El peninsular se refiere a su forma de hablar canario de manera efusiva: "Me sale automático. Es que se me pega el acento solo. Mira...". Tras esto, vuelve a la carga con la idea de decir palabras canarias: "No te he dicho nada. Está fleje guapa esa camiseta eh".

El canario comienza a salirse de sus casillas ante tanta imitación: "Te digo una cosa: una más y dejamos de ser amigos". Tras esto, le responde a su amigo que se la regalo Quevedo, a lo que el peninsular contesta haciendo suyo al cantante canario y lo justifica: "Es que estuve viviendo en Canarias, claro. Una semana en Playa del Inglés. 922, 93... ¿cómo era Pablo?". '922' y '928' son los prefijos en España para los teléfonos fijos que se encuentran en Tenerife y Gran Canaria, respectivamente, algo que se ha utilizado mucho en la música salida de las Islas desde que Cruz Cafuné lo acuñara al comienzo de su carrera.

El sketch se cierra a cholazo limpio. Un vídeo en el que los dos creadores de contenido emulan una situación que más de uno hemos vivido desde el humor y el entretenimiento.