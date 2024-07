Un instituto de Tenerife logra de manera oficial un Guinness World Records

"Estimado/a LUIS DIEGO CUSCOY INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

¡Felicidades! Nos complace anunciar que su solicitud para 'Most balloons kept in the air for one minute while standing (team of 100)' ha sido aceptada y ahora usted es oficialmente un recordista de Guinness World Records.

Muy pronto recibirá su certificado oficial por correo.

Saludos, Records Management Team, Guinness World Records".