Óscar Cano: «Maikel Mesa es un gran jugador que nos vendría muy bien»

El técnico del CD Tenerife, Óscar Cano, expresó su deseo de contar con el lagunero Maikel Mesa, un jugador que considera crucial para el equipo. «No sé si lo de Maikel Mesa se ha cerrado. No sé en qué punto está ahora mismo. Lo que sí tengo claro es que es un grandísimo jugador y que nos vendría muy bien», afirmó Cano en la rueda de prensa tras la victoria del equipo contra el Al-Shabab.

El Tenerife se impuso con un convincente 2-0, con goles de Loic Williams y Luismi Cruz, anotados durante la primera mitad de un partido que se disputó con tiempos reducidos de 38 minutos cada uno, a solicitud del conjunto saudí.

Cano destacó el compromiso y la cohesión del equipo, aunque reconoció que aún queda «mucho trabajo por hacer». El granadino ve a un equipo «muy comprometido, que se relaciona muy bien». El encuentro ejemplifico las dos caras de un Tenerife todavía en fase de construcción. «La primera parte estuvimos muy bien con la pelota. En la segunda parte, la presencia de un doble pivote mucho más defensivo como Bodiger y Sergio y la acumulación de minutos de los chicos hace que bajemos de nivel. Pero eso nos ha servido para defender con orden», explicó.

Además, el técnico hizo hincapié en la importancia de mantener el tono físico de los jugadores, y en recuperar a José León, quien arrastra dolencias desde el final de la temporada pasada y está en proceso de reincorporación. «José León tiene que ir poco a poco. Ya está entrenando, pero en este tipo de situaciones lo que priorizamos es que no haya recaídas», comentó el técnico, quien además espera que el central pueda disputar «algunos minutos» en El Albir. Cano volvió a ajustar los tiempos debido a las ausencias. «Loic jugó el partido completo porque ahora mismo no está José León, David ha tenido que jugar en la izquierda porque Medrano todavía no está. Por eso hay que ajustar muy bien los minutos», señaló.

Respecto a la cantera, Cano subrayó la necesidad de tratar a los jóvenes jugadores «con delicadeza y hacer una mezcla adecuada entre futbolistas del primer equipo y del filial». También destacó la importancia para el equipo de un Álex Corredera sobre el que circulan especulaciones acerca de una posible salida. El granadino confirmó asimismo la falta de rodaje de Adrián Guerrero y Josep Gayá, quienes «prácticamente no han jugado desde mayo». Al contrario que con Álex Cantero, con el que Cano se mostró positivo respecto a su adaptación al equipo. «Las dos últimas acciones que hizo son todo lo que significa el jugador. Al espacio hace mucho daño y eso es lo que esperemos que nos dé», concluyó.