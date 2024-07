Humedades en las casas, falta de aparcamientos y basuras abandonadas asfixian a la parte alta de Valleseco

Como si la calle Trece fuera la prolongación del salón de su casa, Cipriano habla con conocimiento de causa por ser nacido, criado y ensolerado en este balcón de Santa Cruz. Los vecinos padecen los daños provocados por el desarrollo en un territorio escarpado y limitado.

Los males de la parte alta de barrio de Valleseco se remontan a hace más de quince o veinte años, cuando lo que era una escalera y un paso para vecinos por la calle Trece se habilitó como una vía de paso para vehículos que hoy parecen empujar las fachadas para abrirse paso a izquierda y derecha. Cipriano Mederos habla con conocimiento de causa porque, además de haber nacido en este lugar hace más de sesenta años, tuvo que dar autorización porque su vivienda linda hace esquina y le toca de lleno.

Plaza reconvertida en aparcamiento a la que se accede por la calle Trece, casi tan ancha como un coche. / Andrés Gutiérrez

Facilitar el paso le causó algún reproche porque supuso permitir la entrada de coches y, el fondo de saco que era un lugar de esparcimiento, se ha tornado en un estacionamiento, una válvula de escape en un territorio escarpado y limitado; sin espacio para aceras.

Cipriano Mederos, nacido en Valleseco. / Andrés Gutiérrez

Cipriano Mederos y el rodillo.

Cipriano comparte su sabiduría popular: «cuando hicieron la calle pasaron un rodillo y comenzaron a aparecer las humedades; no sé de qué serán las tuberías pero para mi gusto que las dañaron». «Si hubieras venido hace un mes verías cómo estaba mi casa», comenta con la satisfacción de haber finalizado la mejora. Sobre el tráfico, apostilla: «todos queremos tener el coche cerca de casa».

Acompaña al visitante hasta la plaza, hoy aparcamiento que da respiro a una treintena de coches. En el lugar, David, de Valoriza, que a pie de obra planifica la limpieza de tres solares municipales en escalera que van a limpiar. A su lado, Fermín, capataz de la empresa y vecino, que no oculta su contrariedad por el descuido de quienes tiran escombros.

Algunos vecinos prefieren abandonar la basura en el barranco que hacer un largo trayecto hasta el contenedor. / Andrés Gutiérrez

Nacido en la calle Siete –que lleva el nombre de Enrique Lara–, no responsabiliza de todos los males a la administración, pues a la entrada de la calle Trece se alonga a donde estaba la maceta que hacía de puente entre jardines y que cubría el barranco. Con desconsuelo, muestra la huella de algunos vecinos que aflora con bolsas de basuras abandonadas...

Calita Polegre, vecina de 89 años. / Andrés Gutiérrez

Calita prefiere pagar.

De camino al parking, Calita, de 89 años. Natural de Santa Úrsula vivió con su madre en Santa Cruz a quien acompañaba fregando pisos. «Así estoy esconchada hoy», afirma, con lástima porque para tirar la basura tiene que hacer un trayecto de dos kilómetros, calcula Cipriano. De hecho, la compañía le aplica un descuento para paliar la situación. «Prefiero pagar cien euros de basura, en vez de los 33 que me cobran, y no tenerla allá; a veces alguien me la lleva».

La lejanía de los contenedores, justificada por la imposibilidad de que acceda un camión de basura a la parte alta de Valleseco –son más anchos que la propia calle– provoca el descuido de algunos que desisten de emprender el camino a los recipientes.

Miguel González, 20 años viviendo en la parte de Valleseco. / Andrés Gutiérrez

Miguel y la luz.

De paseo por las calles angostas, Cipriano presenta a Miguel González, un madrileño que se afincó en la parte alta de Valleseco hace unos veinte años, cuando vino de la capital del Reino para abrir como encargado el McDonald’s que se inauguró en playa de Las Américas.

Miguel habla con el peso de la experiencia, de quien tuvo que lidiar con la gestión de boletines... «Aquí la luz es de 125; eso, o trifásica, no hay neutro». Y de nuevo la pesadilla del agua. «Hace mes y medio reventó una tubería por sobre presión y me afectó a un grifo y al termo. Aquí salía un chorro que tenía cierta altura», cuenta cerca de la entrada de la plaza/aparcamiento. Cipriano también se vio afectado. «Me reventó la válvula de presión».

«Conseguiste un sitio para dejar el coche porque viniste antes de la una de la tarde», cuenta, mientras Miguel recuerda que cuando se grabó la película Bourne tenían que dejar el coche en la finca de Anaome, junto al campo de fútbol de Valleseco, al otro lado del barranco donde están las casas que nombra por números. Y hasta por lugares de procedencias. La diez, o la calle del hombre, como le gustaba presumir uno de los residentes. En la Trece, –en la parte alta– en su mayoría, territorio de nacidos en Lanzarote; en la uno y la dos –por abajo, tierra de gomeros... El motivo de la distribución obedece a que maestro Juan, encargado de los saladeros que estuvieron en Valleseco, traía personal de una u otra isla, para luego residir en el barrio.

Vía de doble dirección: una para ir y volver y otra, para aparcar. / Andrés Gutiérrez

Mención particular merece la vía de acceso de doble sentido. Uno para ir y volver y otro, para aparcar. «Cuando alguien llama porque no se puede transitar, viene la Policía y, dependiendo de quien te toque, multa a quien impida circular o a todos los que están mal aparcados»...

Con la vista puesta en reponer las tuberías, mejorar la pavimentación de las calles o habilitar aparcamientos en solares públicos, los socialistas Patricia Hernández y Florentino Guzmán Plasencia pedirán al pleno de este viernes que atienda la odisea que supone vivir en esta zona.

Antes, una solicitud de los vecinos al visitantes: «cuando lo publique, di que esto ocurre en la parte alta, que parece que nosomos la Cenicienta de Valleseco».