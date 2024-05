Los estudiantes de Educación Social protestan contra el "genocidio en Gaza" y no descartan acampar en la universidad

Decenas de jóvenes estudiantes de Educación Social se reunieron esta mañana en el patio de la facultad de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para protestar contra el "genocidio en Gaza" y para exigir la defensa de los derechos humanos en la región. Llevan desde el pasado martes celebrando actividades con el objetivo de concienciar y acabar con la "conducta pasiva" frente al conflicto y no descartan organizar en próximas semanas una acampada similar a las que ya están en marcha en otras universidades españolas como la Complutense de Madrid o la Universidad de Valencia.

Los jóvenes canarios aprovechan la corriente de protestas internacionales para iniciar un movimiento pacífico en el Archipiélago a pesar de que ya han encontrado resistencia. "Todo surgió como un proyecto de clase, pero nos encontramos que algunos carteles que habíamos colgado estaban rotos en la basura y decidimos actuar con más fuerza haciendo un mural y con concentraciones como la de hoy", explica la portavoz de los estudiantes, Alba Déniz. Y no se quedan ahí. Los jóvenes también han organizado una recogida de firmas y una recolecta de alimentos en colaboración con Cáritas.

Experiencia inmersiva

Aprovechan al máximo los escasos medios con los que cuentan. "Hemos organizado una experiencia inmersiva donde tapamos los ojos a la persona que participa y le ponemos sonidos que te transportan a lo que está ocurriendo allí", explica otro de los estudiantes que organiza las actividades, Alejandro Rodríguez. Los jóvenes esperan que cada vez se una más gente al movimiento y no solo sus compañeros de Educación Social. "Lo ideal es que se vayan uniendo universitarios de otras carreras y másteres", apuntan.

Ya han conseguido que parte del profesorado se sume a la causa, pero reclaman una respuesta más contundente por parte de la Universidad y planean registrar una carta al Rectorado para lograr que la institución se posicione. "Nos dicen que no pueden hacerlo y que no podemos colgar banderas, pero con Ucrania no plantearon ningún problema", recuerda Déniz.

Hace un mes los profesores de la facultad también recogieron 500 firmas para que las universidades canarias "rompan" todas las relaciones que existen con organismo de Israel. "Es un orgullo que se despierte este movimiento en la facultad, que es precisamente donde debe haber espíritu crítico. El peso lo está llevando el alumnado, nosotros solo estamos apoyando", explica el profesor de Historia de la ULPGC, Germán Santana.

