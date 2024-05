CC se enfrenta a Bruselas: "No hay interés general más imperioso que no tener viviendas para los canarios"

En el Día de Europa, Coalición Canaria (CC) planta cara a la Unión Europea (UE). Su candidato Carlos Alonso (número dos en la lista que lidera el PNV a las elecciones del 9 de junio) contestó este jueves con contundencia a la portavoz de la Comisión Europea en materia financiera, Francesca Dalboni, que ayer aseguró que limitar la compra de viviendas a extranjeros no residentes es una restricción de derechos que exige "razones imperiosas" de interés general: "no se me ocurre un interés general más imperioso que el hecho de que no haya viviendas para los canarios".

Alonso y el propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, recordaron durante el acto de presentación de las propuestas nacionalistas incluidas en el manifiesto electoral para los eurocomicios que, gracias a CC, se consiguió que las Islas fuesen reconocidas como región ultraperiférica (RUP) y tener un estatuto permanente que reconociera el Régimen Económico y Fiscal (REF) como singularidad perpetúa del derecho comunitario.

"Si no lo intentas, no lo consigues. Tenemos la obligación de cambiar las cosas. Lo que sí sé es que si no lo intentamos, no lo conseguimos" aseguró el presidente para respaldar a Alonso, que previamente aseguró que "en la estructura del derecho comunitario hay grietas y seremos la lagartija que meterá por esas rendijas las singularidades de Canarias".

Y en esta "nueva etapa en el modelo de integración" del Archipiélago en la UE que se abre a partir del 9 de junio CC incluye "medidas para limitar el crecimiento poblacional": cargas fiscales a la "adquisición de segundas residencias por parte de no residentes" y "tasas no retroactivas" que deberán abonar "a aquellos que lleguen a partir de su entrada en vigor".

El manifiesto electoral de los nacionalistas incluye un total de 44 compromisos, entre los que se encuentra la "actualización" del marco fiscal del Archipiélago "para adecuarlo a las nuevas realidades derivadas de la globalización y del crecimiento del comercio electrónico".

El candidato de CC a las Elecciones Europeas estuvo acompañado por los presidentes de los cabildos insulares de Lanzarote (Oswaldo Betancort), La Palma (Sergio Rodríguez) y Fuerteventura (Dolores García), así como por Raquel Castro y Jeannette Plasencia. Todos ellos forman parte de la lista, compuesta por 18 personas, que CC integra en la candidatura que encabeza la peneuvista Oihane Agirregoitia.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)