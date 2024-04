Matilde Asián descarta recortes en el gasto público de Canarias

Gobierno y oposición están inmersos en un nuevo frente de batalla en Canarias a cuenta del incumplimiento de la regla de gasto reflejado en el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Una disputa más en un escenario de incertidumbre presupuestaria y financiera abierto tras la decisión del jefe del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, de renunciar a elaborar los Presupuestos del Estado para este año y prorrogar los de 2023 hasta el año 2025, lo que obligó al gabinete que preside Fernando Clavijo a revisar tanto las previsiones de ingresos y las entregas a cuenta que debían venir del Estado como el reparto de los gastos públicos diseñados por la Consejería de Hacienda.

En uno de los bandos está la consejera responsable de las arcas públicas canarias, Matilde Asián, al afirmar que "usaremos todas las medidas necesarias para evitar que haya recortes en el gasto público porque vamos a generar superávit todos los años al ingresar más que lo que gastamos". En el lado opuesto, su antecesor en el cargo y líder de Nueva Canarias (NC-Bc), Román Rodríguez, vaticina recortes en la inversión este año por parte del Gobierno regional debido al incumplimiento de la regla de gasto y acusa al Ejecutivo de "falsear" el presupuesto autonómico con un incremento artificial del gasto del 8,5% frente al límite del 3% que se había establecido por el órgano fiscalizador para cumplir las reglas fiscales europeas.

Asián no lo ve así, pues insiste en que "Canarias no tiene un deterioro estructural en sus cuentas" y, por lo tanto, "no tenemos que vigilar la ejecución presupuestaria ni adoptar medidas para corregir el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto", tal y como recomienda la AIReF.

La consejera afirma que las Islas "no tienen un deterioro estructural en sus cuentas públicas"

"Somos una comunidad autónoma cumplidora, ingresaremos más de lo que gastamos y rebajaremos nuestra poca deuda pública. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es que, aunque no haya Presupuestos del Estado, podamos usar ese superávit en políticas esenciales para la ciudadanía e incluso para bajar impuestos", reiteró.

En enero, y cuando aún estaba sobre la mesa la aprobación de unas cuentas estatales para 2024, el Gobierno canario trasladó a los grupos parlamentarios una propuesta para introducir una disposición transitoria en los Presupuestos Generales del Estado que modificaba el artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de "no aplicar medidas preventivas, correctivas y coercitivas" a aquellas comunidades autónomas "que se encuentren en situación de equilibrio o superávit estructural y su deuda no supere el límite fijado", que en el caso de las autonomías es el 13 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) regional.

El endeudamiento canario asciende al 12,8% de su PIB, cuando la media de las comunidades se sitúa en el 22,3%. Es decir, mientras que Canarias tiene ahora prácticamente la misma deuda que en 2015 (6.672 millones), la del conjunto de las comunidades autónomas se ha incrementado en 56.665 millones de euros.

Además, según los datos de la Consejería de Hacienda, el Archipiélago es la comunidad española con menor deuda por habitante: 3.070 euros por ciudadano frente a los 6.776 euros a que asciende la media del resto del país.

El Gobierno de Clavijo insiste en que la solución a la incertidumbre pasa por suavizar la regla de gasto

Con todos esos mimbres, Asián argumentó también que el artículo 135 de la Constitución exige equilibrio presupuestario y cumplimiento de la deuda, por lo que el Gobierno canario plantea que "si cumplimos ambos requisitos constitucionales, no se tomen medidas contra el Gobierno canario por destinar el superávit a inversión".

"En todos estos meses no hemos recibido respuesta por parte de ninguno de los grupos parlamentarios de la oposición, cuando deberían estar junto al Gobierno canario para conseguir que, aunque no haya presupuestos estatales, se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria", insiste la consejera de Hacienda.

Asián blande el plan presupuestario plurianual de Canarias para el período 2025-2027 aprobado el 15 de abril en el que fija a la regla de gasto en el 2,6% para 2024, un 2,7% para 2025 y un 2,8% para 2026 y 2027.

