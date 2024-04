Canarias atisba una caída de ingresos fiscales y un menor crecimiento del PIB

El crecimiento de la economía canaria tiende a la estabilización tras el repunte del Producto Interior Bruto (PIB) posterior a la pandemia del Covid por el fulgurante crecimiento del sector turístico. De esta forma, si en 2023 la actividad económica creció hasta el 3,9% para el 2027 la subida será del 0,8%, es decir, que Canarias se dirige hacia un crecimiento plano con una moderación a la baja de los ingresos tributarios y de la inversión pública. Pese a las diversas incertidumbres que existen, la Comunidad Autónoma prevé mantener su deuda por debajo del límite del 13% del PIB como dictaminan las reglas de la estabilidad financiera y con superávit en los próximos tres ejercicios, según el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios plurianuales para el periodo 2025-2027.

Las previsiones de la Consejería de Hacienda son que los ingresos por impuestos entrarán en una «senda decreciente», según apuntó ayer la titular del departamento, Matilde Asián. La recaudación por los tributos propios del REF se ha calculado «siguiendo la senda de crecimiento del PIB», que «se esperan aumentos» pero «no ya con la potencia que se han venido presentando en ejercicios anteriores». Según los cálculos de Hacienda los ingresos por impuestos indirectos se quedan en la frontera de entre los 1.900 y los 2.000 millones de euros después de que en 2023 se rebasara esta cantidad, hasta los 2.135 millones solo por IGIC, gracias al auge del turismo, que acabó el año con récord de visitantes y de gasto.

Gastos corrientes y de capital

En el caso de los gastos, mientras los gastos corrientes de la Comunidad Autónoma no solo se mantienen sino que aumentan ligeramente, los gastos de capital –inversiones reales y transferencias de capital– se contienen e incluso bajan un poco. No obstante, las estimaciones de Hacienda están condicionadas a diversos factores que generan incertidumbre, por lo que el Ejecutivo se basa en las cifras que se manejan en la actualidad y en los planes económicos y financieros presentados hasta ahora por el Estado. Según Asián, el cálculo se ha hecho sobre un 1% de incremento de gastos, matizando que aunque no hay presupuestos del Gobierno de España, sí que el Ejecutivo central «se ha comprometido a elevar algunas partidas como es el sueldo de los funcionarios» y otras partidas que se negocien.

El plan presentado ayer garantiza una programación presupuestaria «coherente» con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública, según explicó la consejera de Hacienda. Todo ello a pesar de la «incertidumbre» actual en materia presupuestaria, en la que se está pendiente de una reforma de la normativa europea, mientras que en España no hay presupuestos generales y la senda de consolidación fiscal «es la que se remitió a Europa en abril de 2023». Asián precisó que cualquiera que sean las normas que se van a aprobar «van a ser siempre» respecto a un déficit por debajo del 3% y una deuda del 60%, parámetros a los que no llega Canarias.

La titular de Hacienda se refirió al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el que se contempla que Canarias tiene riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, por lo que propone un plan de ajuste para reducir los gastos. Sin embargo, Asián asegura que la Comunidad Autónoma no contempla este escenario y garantiza que no hay necesidad de aplicar ajustes como sugiere el órgano fiscalizador de las cuentas públicas. «La AIReF nos recomienda medidas para evitar un deterioro de las cuentas públicas, pero las finanzas de la Comunidad Autónoma no están en riesgo porque mantenemos el equilibrio estructural y una deuda por debajo del 13% del PIB en los escenarios planteados hasta 2027, no es necesario un plan de ajuste», afirmó Asián.

Superávit

La consejera de Hacienda aseveró que Canarias no solo cumple con los parámetros de deuda y déficit sino que tendrá superávit en los próximos ejercicios pero, sin embargo, el exceso de recaudación que no se puede invertir por la regla de gasto hay que utilizarla para amortizar deuda, algo que en Canarias no tiene sentido porque el endeudamiento de la Comunidad Autónoma es bajo. Por ello la titular de Hacienda y Relaciones con la UE insistió en la propuesta para que estos fondos de la regla de gasto se puedan destinar a las «necesidades de la población» como gasto social o inversiones en vez de destinarlos a los bancos. Asián aseguró que la propuesta canaria es compatible con las reglas de la Comisión Europea y que es el Gobierno central el que tiene que autorizarlo ya que la ley de estabilidad presupuestaria es estatal y en la misma se imponen «medidas coercitivas» a aquellas administraciones que incumplan las normas de estabilidad presupuestaria.

Además de la Comunidad Autónoma, el informe de la AIReF también menciona como posibles incumplidores de la regla de gasto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Cabildo de Tenerife, corporaciones locales analizadas por el órgano.

