Moderado alivio en el Gobierno canario por la continuidad de Sánchez

Alivio moderado en la parte nacionalista del Gobierno de Canarias y en la propia Coalición Canaria por la decisión de Pedro Sánchez de mantenerse como presidente del Gobierno central tras el amago de abandonar el cargo y la incertidumbre creada en los últimos cinco días en el país, pero también desconfianza respecto al verdadero horizonte al que se enfrenta la política española en los próximos meses. El socio nacionalista del Ejecutivo regional presidido por Fernando Clavijo ha optado por un perfil bajo en la valoración de la decisión del líder socialista, y tampoco CC ha querido enfatizar respecto al alcance político profundo de la misma, y han preferido poner el foco en el hecho de que la continuidad del presidente permite seguir con la hoja de ruta prevista para el desarrollo de la agenda canaria en las políticas estatales.

Mientras tanto, el otro socio del Gobierno, el PP, se desmarca de esta lectura y, siguiendo los pasos de la dirección nacional del partido, reclama elecciones generales y descarta toda posibilidad que la continuidad de Pedro Sánchez vaya a suponer avances en la agenda canaria, algo que el líder de los populares canarios y vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, viene sosteniendo desde el principio de la legislatura. Frente al silencio de este lunes de Clavijo sobre la decisión de Sánchez, el líder popular fue muy claro en arremeter contra el líder del PSOE y despreció cualquier interés sobre el futuro de las relaciones entre Canarias y el Estado. “Yo siempre he dicho que alguien que no tiene palabra y que ha demostrado estos últimos días que es capaz de cualquier cosa y paralizar a un país, no va a cumplir la agenda canaria”, afirmó Domínguez.

Desde el lado nacionalista, distintas fuentes consideran que la crisis abierta por Sánchez el pasado miércoles supone un antes y un después en el actual ciclo político, que quedará inevitablemente marcado y cuyo futuro resulta ahora más que nunca impredecible. Creen que las dudas de Sánchez se han trasladado ahora a todo el Gobierno y a la propia dinámica política y parlamentaria del Congreso, y que eso deja en riesgo de colapso la legislatura en cualquier momento, y con ello ese objetivo de ir avanzando en todos los objetivos de Canarias respecto a los compromisos asumidos por el PSOE y por el presidente. Por eso, desde CC y desde la parte nacionalista del Ejecutivo regional, van a intentar acelerar todo el proceso de negociación que afecte a la agenda isleña, reclamando al Gobierno central un calendario mucho más preciso sobre cada uno de los asuntos en discusión.

Conscientes en todo caso que buena parte de esos objetivos no se podrán concretar hasta que haya unos nuevos presupuestos estatales, confían en que la legislatura no se bloquee antes de que se aprueben los de 2025, cuya negociación con los grupos parlamentarios se iniciaría tras el verano. Esa expectativa se reconoce desde la parte nacionalista del Gobierno regional y desde CC como “optimista”, porque todo va a depender de los resultados de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, y de las europeas del 9 de junio. Si ya antes de la crisis de este fin de semana el horizonte de la legislatura y del propio Gobierno central estaba muy condicionado por esas citas electorales, tras la comparecencia de Sánchez queda mucho más atada a ese contexto.

Manuel Domínguez en una sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias / Miguel Barreto/Efe

Pero los nacionalistas asumieron ayer con mucha cautela la decisión de Sánchez, intentando no ir más allá de un mero “respeto” a su decisión, y una llamada para reclamar que esta se traduzca lo antes posible en avances sobre los asuntos que interesan al Archipiélago. Solo dos portavoces nacionalistas, Alfonso Cabello y David Toledo, desde el Gobierno y desde el partido, respectivamente, se encargaron de dar la versión oficial, tratando de guardar las formas y buscando un terreno neutro que no comprometa a la formación ni ante el socio de gobierno, el PP, ni ante su electorado por lo que pueda pasar a corto o medio plazo. “Lo único que podemos decir desde el Gobierno de Canarias es que esperamos que este periodo de reflexión y esta nueva carga de incertidumbre por la situación en que nos encontramos no suponga un retraso para los asuntos vitales para Canarias, que son muchos y muy importantes”, afirmó Cabello tras el Consejo de Gobierno de este lunes.

El portavoz del Ejecutivo desvió la atención hacia las valoraciones que hicieran los partidos políticos, insistiendo en que “nosotros desde el Gobierno de Canarias lo que hacemos es gestionar los asuntos que son necesarios para la comunidad autónoma sobre la base de nuestra relación con el Estado y con los distintos ministerios, y nuestra expectativa es que no se produzca ningún retraso más en los asuntos que tenemos pendientes con el Estado”.

“Lo que no es respetable, ni tan siquiera asumible, son las formas y el periodo de reflexión que se ha pedido” David Toledo — Secretario de Organización de CC

La cuestión de la gestión de la crisis migratoria y en particular la negociación para la reforma legal que ampare un reparto obligatorio de los menos migrantes no acompañados “es uno de esos asuntos que no pueden esperar” a que se despeje el panorama político creado por el amago dimisionario Sánchez, recalcó Cabello. Aseguró en este sentido que el ‘impasse’ político creado por Sánchez por sus cinco días de reflexión sobre su futuro no va a suponer ningún retraso en el calendario previsto para tratar de cerrar los tres aspectos de la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería sobre los que no había acuerdo entre ambas administraciones, y confió en que “de manera urgente se pronuncien los tres ministerios implicados y que no se añada más incertidumbre ni nada que venga a despistar más en asuntos vitales y trascendentes como estos”.

El PP pide elecciones

Lejos del análisis de CC, el líder del PP canario enfatizó en la “estrategia política” ideada por Sánchez para “cerrar cualquier brecha que pudiera existir en el ámbito interno” del PSOE, y dejar el mensaje a sus socios (catalanes) de que “sin él no habrá amnistía ni ninguna de esas peticiones para dividir al país”. Y en lo que sí parecía ser un recado más directo a sus socios nacionalistas de las Islas, resaltó que “espero y deseo que de una vez por todas haya coherencia y sentido común y empecemos a pensar en unas elecciones nacionales que brinde a este país un gobierno a la altura de lo que nos merecemos todos los españoles”

El análisis oficial desde dentro de CC se centra más por el momento en criticar la incertidumbre creada por Sánchez por su retiro de cinco días y el amago de dimisión, y en señalar las contradicciones socialistas por quejarse de las demandas judiciales de que son objeto sin aparentes causas, y haber practicado en Canarias un “acoso político y judicial” contra dirigentes nacionalistas durante los últimos años. Pero su secretario de Organización, David Toledo, fue claro en todo caso que una convocatoria electoral como la que pide el PP “no solamente afectaría a la agenda canaria, sino que otros territorios del Estado hubiesen sufrido una parálisis en cuanto a los presupuestos”. Recordó que aunque no hay presupuestos para este año, sí se están preparando medidas compensatorias para “con otras herramientas jurídico-políticas, que tenga esa garantía” de poder actualizar las entregas a cuentas a Canarias y mantener otros compromisos de la agenda canaria.

Toledo considera que si bien la decisión de Sánchez de continuar como presidente es respetable, “lo que no es respetable, ni tan siquiera asumible, son las formas y el periodo de reflexión que se ha pedido”, algo “sin precedentes en la UE ni en ninguna democracia consolidada”. Cree que la defensa del respeto y la regeneración democrática por la que Pedro Sánchez dice haber decidido seguir como presidente deben empezar “mirando a Canarias”. Para Toledo, lo realmente importante es que “si queremos utilizar el concepto de respeto como un pilar fundamental en democracia, hay que empezar esa regeneración mirando hacia Canarias”, ya que ha asegurado que CC “lleva más de dos décadas siendo víctima de un acoso político-judicial por parte de miembros del PSOE”.

