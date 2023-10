CC apremia al PSOE a que le aclare ya el marco para negociar el apoyo a Sánchez

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, trasladó este lunes al Rey que su formación sigue a la espera de conocer el marco y las condiciones en que se produciría una negociación para dar su voto a favor de una hipotética investidura del socialista Pedro Sánchez, y que por tanto no puede garantizar ese apoyo si se diera el caso de un encargo del monarca al actual presidente en funciones para que intentara la formación de gobierno. Valido expresó a Felipe VI que por ahora no tiene la certeza de que el PSOE quiera contar con su apoyo ya que no se ha producido ningún contacto entre amabas formaciones en ese sentido, y que siguen por tanto sin despejarse los dos elementos fundamentales para ese posible acuerdo: la aceptación del candidato de la agenda canaria que ya le habían entregado en agosto, y clarificar qué tipo de acuerdos ha cerrado el PSOE con otras formaciones, entre ellos el que incluye con Junts y ERC una ley de amnistía para los independentistas encausados por su participación en el ‘procés’ de 2017.

Valido volvió a La Zarzuela en la marco de la segunda ronda de consultas del monarca con los grupos parlamentarios tras la frustrada investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada, pero la diputada nacionalista lamentó “no poder decir nada nuevo” sobre el nuevo proceso abierto para la previsible nueva candidatura de Sánchez. Por ello trasladó a Felipe VI que se mantiene a la espera de que los socialistas contacten con CC para iniciar las negociaciones y conocer exactamente sus planteamientos. La diputada expresó en este sentido las dudas en su formación sobre las razones de esta falta de comunicación por parte del PSOE, quizá que ya tiene los apoyos necesarios para hacer presidente a Sánchez, o porque esté esperando a que el Rey le encargue formalmente la investidura a partir de este martes y abrir entonces un turno formal de reuniones con todos los grupos.

“No he podido decirle al Rey nada nuevo porque no tenemos contactos ni negociación por más que desde el PSOE se hayan hecho declaraciones en el sentido de que no va a haber ningún problema para llegar a un acuerdo con CC, pero no sabemos ni siquiera si somos necesarios, o si estamos en la agenda para hablar en los próximos días”, afirmó Valida sin ocultar una cierta irritación por el hecho de que desde el entorno de Sánchez se da por hecho ese acuerdo con los nacionalistas canarios sin previamente haber mantenido el más mínimo contacto, y cuando desde el actual Gobierno en funciones no se responde a demandas urgentes planteadas desde Canarias sobre asuntos bilaterales. “Nos gustaría esperar a ver si el PSOE quiere un acuerdo con CC, si quieren sentarse con nosotros, si aceptan lo que pedimos, tener información sobre cuáles son sus planteamientos y sus negociaciones, y a partir de ahí poder hablar”, expresó la diputada tinerfeña tras la reunión con el monarca. “Esperamos a que haya algún paso en favor de una negociación para luego podernos posicionar en el escenario que el PSOE nos plantee”, recalcó.

“Esperamos a que haya algún paso en favor de una negociación para luego podernos posicionar en el escenario que el PSOE nos plantee”

Valido fue muy cauta al responder sobre la posición de CC en relación con la amnistía que el PSOE negocia con los independentistas catalanes y sobre la que la formación canaria se ha pronunciado rotundamente en contra. Evitó dar la idea de que este asunto supone una línea roja para el apoyo a Sánchez, pero dejó claro que sí marcará claramente la decisión final de la formación isleña.

“En el escenario de un posible acuerdo con el PSOE hay otros muchos elementos a tener en cuenta”, afirmó la diputada. “Tenemos que esperar a que se produzca la negociación y dar una contestación a partir de las respuestas que se nos den, de lo que se nos ofrezca y qué están dispuestos a asumir”, advirtió antes de aclarar que “luego podremos posicionarnos, pero en este momento es que no hay negociación abierta”. “Lo único cierto por ahora es que no tenemos acuerdo y no se dan las condiciones” para ese apoyo, resaltó.

“Tenemos que esperar a que se produzca la negociación y dar una contestación a partir de las respuestas que se nos den, de lo que se nos ofrezca”

El hecho de que el voto de Valido a favor de la investidura del líder socialista pueda ser determinante para evitar nuevas elecciones, lo que ocurriría si Junts se abstuviera (un ‘no’ o un ‘si’ de Junts le restaría trascendencia) pone todas las miradas en esa negociación entre el PSOE y CC y en el posicionamiento de los nacionalistas canarios respecto a la ley de amnistía. Pero Valido buscó en todo momento dejar la pelota en el tejado socialista, instándoles a que clarifiquen si cuentan con ellos y el marco de esa negociación. “Nuestra predisposición es a hablar siempre, pero no vayan más allá, no busquen ni el ‘sí’, ni el ‘no’, ni la abstención en este momento. Si el PSOE quiere hablar nosotros hablaremos y escucharemos, y luego el partido decidirá cual es la posición en función del escenario que el PSOE nos plantee”, respondía ayer a los periodistas.

Prioridades a despejar

Tras asegurar que el tema de la amnistía “no ocupó demasiado tiempo” en la conversación con el Rey porque “la conversación ha sido breve dado que no teníamos nada nuevo qué decir”, Valido aclaró que de la misma forma que al PP le exigió que le informar de posibles acuerdos con otras formaciones políticas que pudieran condicionar su apoyo a Feijóo, al PSOE también le reclamarán información en ese sentido. Preguntada sobre si los nacionalistas consideran prioritaria la agenda canaria sobre el rechazo a la amnistía, insistió en que serán los órganos internos de CC quienes despejarán ese dilema. “Cuando el PSOE nos aclare qué pretende hacer y cómo lo va a hacer y responda a algunas preguntas, si acepta la agenda canaria en su integridad y nos pagan lo que nos deben, el partido tendrá que decidir si es suficiente y cual es la prioridad”. Sin embargo, Valido esgrimió un argumento que parece colocarla más en el sector de CC que prefiere priorizar las medidas de las que se puede beneficiar el Archipiélago con un ‘sí’ a Sánchez por encima del coste que podría tener pasar por alto la amnistía, una posición que según fuentes de la dirección del partido no es mayoritaria en estos momentos. “Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de los canarios y ese es el objetivo primero y por el que los canarios nos votan. Una vez tengamos la garantía de que se responde a nuestra demandas podremos plantearnos un apoyo aunque eso lleve implícito la amnistía”, afirmó Valido.

La diputada consideró por otro lado que el Rey sí podrá tener al final de esta segunda ronda de consultas la información necesaria para decidir sobre un nuevo encargo de investidura aunque ni ella le ha podido aclarar el sentido de su voto, ni tampoco va a conocer el de los grupos que se han negado a pasar por La Zarzuela en este nuevo proceso. Según Valido, el monarca tendrá seguramente esa información cuando reciba a Sánchez este martes. “El Rey a sabiendas que ya se han producido negociaciones, seguramente recibirá mucha información del señor Sánchez sobre las posibilidades de que logre la investidura y eso será clave en este proceso. Esa será la conversación definitiva respecto a la decisión de encargar una investidura”, afirmó.