Clavijo, «dolido y asombrado» ante la falta de previsión del Estado en política migratoria

«Preocupados, dolidos y asombrados». El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, explicó ayer que ese es el sentir en el Ejecutivo regional ante la falta de previsión del Estado en materia migratoria. El Gobierno de Pedro Sánchez no puede escudarse en la falta de información, ahondó el nacionalista, cuando no se trata de una situación sobrevenida, sino de un problema enquistado que se agrava ahora con el polvorín del cercano Senegal, lo que ha desembocado en un notable incremento de la llegada de barcazas a las Islas. «No es algo que no se pudiera prever o planificar, y desde luego no será porque no lo hayamos denunciado», subrayó Clavijo en el pleno con que el Parlamento de Canarias dio la bienvenida al nuevo curso político.

El repunte del fenómeno migratorio, que ha dado lugar a una nueva tragedia en las aguas de la llamada ruta canaria –13 personas murieron el domingo en una lancha neumática que se había quedado a la deriva al sur de Fuerteventura–, fue ayer uno de los grandes asuntos que se abordaron en la Cámara autonómica. Con extremo cuidado para en ningún momento poner el foco sobre los migrantes, el jefe del Ejecutivo del Archipiélago se preguntó de forma retórica cómo es posible que las oenegés y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado advirtieran de un inminente incremento de cayucos, pateras y barcazas y que el Gobierno central no actuara en consecuencia y pusiera los medios necesarios. Así que el también líder de Coalición Canaria (CC) le recordó al Ejecutivo estatal, ahora en funciones, que la crisis migratoria «va a continuar» y que los recursos materiales y humanos con que cuenta la Comunidad Autónoma «no son suficientes» para atender como es debido a las personas que llegan en las barcazas sin dañar los servicios públicos. Al respecto, el diputado del grupo mixto Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña de Independientes (AHI), expuso que en la isla del meridiano, por ejemplo, han tenido que trasladarse facultativos del centro de salud de El Pinar al puerto de La Restinga, con lo que los usuarios del servicio médico se han visto afectados. «No hay nadie al volante», lamentó Acosta, quien aseguró que si se ha podido atender a los migrantes es gracias a que Cruz Roja y Protección Civil, «sin medios ni financiación», hacen todo lo que está en sus manos. Clavijo, que quiso dejar claro que las personas que vienen en cayucos y pateras no son una «avalancha» ni representan per se un «problema» –el problema que denuncia el Gobierno de Canarias es la desatención del Estado–, recordó que, por el contrario, «son personas que huyen del hambre y de la miseria en busca de un futuro mejor para sus hijos y sus familias». Lo mismo que hicieron en su día, precisó, aquellos miles de isleños que tuvieron que dejar el Archipiélago para labrarse un porvenir en Cuba o Venezuela. Desde esta premisa, el presidente del Ejecutivo autonómico enfatizó que «lo que no puede ser», lo que «no es justo ni solidario», es que Canarias tenga que afrontar en solitario un fenómeno que no solo excede sus competencias, sino también su capacidad. Por eso reclamó una vez más al Gobierno de Sánchez, en línea con la petición de la Federación Canaria de Islas (Fecai), «medidas urgentes», y la más urgente es la instauración de un mando único que permita a las autoridades e instituciones de la región una interlocución directa con sus homólogas estatales. El líder de CC dijo que así se lo ha pedido a Sánchez en la carta que le remitió el lunes, una carta «respetuosa y sin tintes políticos» –deslizó con la bancada del PSOE como evidente destinataria del mensaje– y a la que el presidente del Ejecutivo central le dio una primera respuesta vía WhatsApp. Torres insta al Ejecutivo a que pida la colaboración de las Comunidades Autónomas del PP Para ilustrar la urgencia de ese mando único, Clavijo detalló que hay hasta seis Ministerios implicados en la cuestión migratoria, lo que complica sobremanera la debida coordinación. Es más, el nacionalista se quejó sin ambages de que todavía no hayan podido reunirse ni con la ministra de Defensa, Margarita Robles; ni con la titular de la cartera de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez; ni con la de Derechos Sociales, Ione Belarra. Y se quejó también, por ejemplo, de que no se haya renovado el convenio con Cruz Roja para la atención de los migrantes y de que sigan sin mejorarse las condiciones laborales de los trabajadores de Salvamento Marítimo. Todo ello justifica, argumentó el presidente ante el pleno, un «frente común» de todos los partidos. Un frente común que destierre la cuestión migratoria del debate partidista y permita hacerse oír en Madrid y Bruselas. «Es muy cómodo» para los Gobiernos español y comunitario que el problema «se quede en Canarias», por eso hace falta unidad para exigir una respuesta «contundente», continuó Clavijo. «No es ni justo ni solidario; los canarios también son europeos», sentenció. El líder del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, apuntó que en su partido siempre han estado por ese frente común, si bien instó al Ejecutivo, en especial al vicepresidente Manuel Domínguez como barón del PP, a que pida la colaboración de las autonomías gobernadas por los populares. De entrada, agregó Torres, para la acogida y el cuidado de los menores, un ejercicio de «solidaridad» que también espera el líder gomero Casimiro Curbelo.